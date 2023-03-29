Duygusal bir şiddet türü olarak Love Bombing! Özellikle partneriz bu cümleleri kuruyorsa dikkat...



Love Bombing yapan kişinin kullanabileceği cümle kalıplarını paylaşan Dr. Güler, "'Biz birbirimiz için varız', 'Bugüne kadar neden karşılaşmamışız?', 'Birbirimizin ruh ikiziyiz' şeklinde olur. Kısa sürede böylesine sevilebilir/değerli olduğunu hissetmek, kişiye iyi gelir. Adeta ayakları yerden kesilmiş gibidir. Her şey bu kadar iyi görünürken, kişilerin bunun bir psikolojik şiddet olduğunu anlayabilmesi de giderek imkansızlaşır. Böyle bir durumda akıllara gelen diğer bir soru 'Bunun gerçek bir sevgi mi, yoksa Love Bombing mi olduğunu nasıl anlarım?' oluyor" dedi.





"Sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz"

Love Bombing'e maruz kalındığının nasıl anlaşılacağından da bahseden Dr. Kahraman Güler, "İlişki başlarında kendinizi bir rüyanın içinde gibi hissediyorsanız ve partnerinizin size olan yoğun ilgisini kaybedeceğine dair korkularınız başladıysa, partnerinizin eleştirilecek hiçbir durumu olmadığını yani onun kusursuz biri olduğunu düşünüyorsanız veya partnerinize muhtaç/bağımlı hissediyorsanız, partnerinizin sevgi bombardımanı özellikle diğer bireylerin bulunduğu ortamlarda artıyorsa, partneriniz tek ilgi odağının kendisi olmasını istiyorsa ve ayırmadığınız zaman sizi suçlu hissettirmeye çalışıyorsa, onun istediği gibi davrandığınız sürece sizi sevgi bombardımanına tutuyorsa ve davranmadığınızda bu ilgi ve sevgiyi sizden çekip tam tersi davranıp sizi cezalandırıyorsa, ilişkinizdeki değişimleri kabul etmeyip bunlardan sizi sorumlu tutuyorsa Love Bombing denilen sağlıksız aşk bombardımanına maruz kalmış olabilirsiniz" diye konuştu.