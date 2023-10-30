En sağlam ilişkinin formülüymüş meğer: "Sevgi dili" nedir?

Birlikte olduğunuz kişinin "sevgi dilini" bilmek, kendi dilinizi ise onunla paylaşmak, hem sevgi hem de sadakat bağınızı artırabilir. Verdiğinizi değeri göstermek için veya karşınızdaki kişinin sizin için bu değeri nasıl gösterdiğini anlamak için birkaç adım mevcut.
ONAYLAYICI SÖZLER
Onaylayıcı sözler, sevgiyi göstermenin en doğru yollarından biri. Bir kişinin birincil sevgi dili bu olduğunda, o kişi nazik sözlerden ve cesaretlendirmeden, moral veren cümlelerden hoşlanır. Bu kişiye iltifat ederek veya neyi iyi yaptığına dikkat çekerek onun gününü güzelleştirebilirsiniz. Kendimizi iyi hissettiren insanlara ise daha fazla bağlanma geliştiririz. Bu nedenle "sevgi sözcüklerini" kullanmak ilişkiyi güçlendirmek için en doğru yollarından biri.
KALİTELİ ZAMAN GEÇİRME
Tamamen birbirinize ayırdığınız vakit, aynı zamanda sevginizi de paylaştığınız anları beraberinde getiriyor. Böylece bağ güçlendirmenin en iyi yolu, tamamen baş başa olduğunuz zaman aralığından geçiyor.
BİRLİKTE OLDUĞUNUZ KİŞİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK
Yaşam, aynı zamanda bir arada olduğumuz vakitlerin birbirimizin hayatında nefes alacak anları oluşturuyor. Basit bir temizlik yardımı, fatura ödeme işlemi veya basit bir işi halletmek, sevdiğiniz kişinin de hayatını kolaylaştırırken ilişkiniz için de önemli bir adım atmayı sağlıyor.
HEDİYE ALMAK
Hediye vermek, insanlığın en çok sevgi gösterme biçimlerinden biri. Fakat konu, yalnızca "hediye almak ve vermekten" ibaret değil. Hediye seçimini kişiye özel düşünmek, düşünülmüş, el yapımı bir atku bile büyük bir değer kazanabilir. Kişiye özel hediye seçmek için ayrılan vakit, hem karşınızdaki kişiyi tanıdığınızı hem de önemsediğinizi gösteren önemli ayrıntıları bir arada suar.