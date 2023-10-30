En sağlam ilişkinin formülüymüş meğer: "Sevgi dili" nedir?

Birlikte olduğunuz kişinin "sevgi dilini" bilmek, kendi dilinizi ise onunla paylaşmak, hem sevgi hem de sadakat bağınızı artırabilir. Verdiğinizi değeri göstermek için veya karşınızdaki kişinin sizin için bu değeri nasıl gösterdiğini anlamak için birkaç adım mevcut.

ONAYLAYICI SÖZLER

Onaylayıcı sözler, sevgiyi göstermenin en doğru yollarından biri. Bir kişinin birincil sevgi dili bu olduğunda, o kişi nazik sözlerden ve cesaretlendirmeden, moral veren cümlelerden hoşlanır. Bu kişiye iltifat ederek veya neyi iyi yaptığına dikkat çekerek onun gününü güzelleştirebilirsiniz. Kendimizi iyi hissettiren insanlara ise daha fazla bağlanma geliştiririz. Bu nedenle "sevgi sözcüklerini" kullanmak ilişkiyi güçlendirmek için en doğru yollarından biri.