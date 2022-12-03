Esra Ezmeci anlattı: Etkili iletişimin anahtarı! 7 maddede tarzınızı değiştirin...

Sözsüz iletişim araçlarımız olan jest ve mimiklerimiz, insanlarla doğru iletişim kurabilmek için kilit roldedir. Mutlu ve kaliteli bir yaşamın en temel anahtarı karşımızdakini hakkıyla dinlemekten geçer

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:02 PAYLAŞ ABONE OL

İnsan doğası gereği birbirine ihtiyaç duyan bir canlıdır. İlişki kurma gereksinimde olan sosyal bir varlıktır. Bu ihtiyaç bazen üstesinden gelemediğimiz zorlu duyguları paylaşmaktır. Bazen gereksinimlerimizi karşılamak, güvende hissetmektir. Bazense kendi yaşam hikayelerimizi aktarmak ya da ihtiyaçlarımız için iletişim kurmaya ihtiyaç duyarız.İletişimimiz sadece sözcüklerle kurduğumuz beceriyi değil, aynı zamanda sözsüz iletişim araçlarımız olan jest ve mimiklerimizi de işin içine dahil ediyor. Bu nedenle sözlü ve sözsüz iletişimde sağlıklı şekilde temas kurabilmek, insanın en temel ihtiyacı olan anlaşılabilmek ve gereksinimlerini karşılayabilmek için çok önemli bir adım oluyor. Mutlu ve kaliteli bir yaşamın en temel anahtarı sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurabilmekle mümkündür. Sağlıklı ve mutlu bir ilişki ise doğru iletişim becerilerini ancak doğru kullanmakla mümkün oluyor.İnsan toplumsal bir varlık olduğundan, dış dünya ile kurduğu anlamlı ilişkilerle birlikte bir gruba ait olma gereksinimi hisseder. Kurduğumuz anlamlı ve yakın ilişkiler, psikolojik iyi oluşta, kişinin kendini mutlu ve güvende hissetmesinde ve yaşamdan keyif almasında büyük role sahiptir. İnsanın tüm gereksinimleri tam olarak bu ihtiyacı çerçevesinde şekil alır. Farkında olsak da olmasak da aslında gün içinde birçok şekilde iletişim kurarız. Bindiğimiz toplu taşıma aracında birine gülümsemek, birinin yüzüne bakmak, onu içten bir şekilde dinlemek, duygularımızı sözcüklerle aktarmak, sevdiğimiz birinden mesaj aldığımızda yüzümüzde şekillenen ifadeler, aslında sözlü ve sözsüz iletişiminin birçok örneği oluşturuyor.





ETKİLİ İLETİŞİMDE BUNLAR UNUTMAYIN

İletişimin en temel amacı sorunlarımıza çözümler bulmak, ihtiyaçlarımızı karşılamaktır. Etkili bir iletişim içinse bazı gerekli olan durumlar bulunmaktadır.

Kendini yeterince tanımak...

Kendini açık ve anlaşılır ifade etmek...

Karşımızdaki kişiyi aktif ve ilgili bir şekilde dinlemek...

Kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyabilmek...

Dinlerken önyargısız ve hoşgörülü olmak...

Eleştirilere karşı saldırgan bir tutumda olmamak...

Göz teması, beden dili, ses tonu vb. kurabilmek...