Esra Ezmeci anlattı: Toksik bir ilişkide olup olmadığınızı anlamak için bu noktalara dikkat!

4- SUÇLULUK HİSSİ ALDATMASIN Toksik ilişkiyi bitirdiğinizde birçok nedenden kendinizi suçlu hissedersiniz. Ne yaşamış olursanız olun sonucunda yaşadığınız sizi büyüten bu deneyimlerden ötürü kendinizi affedin. 5- ÖNEMLİ OLAN SİZSİNİZ Toksik ilişkiye son vermek hem yorucu hem de yıpratıcı olabilir. Hayata yeniden dönmek için kendinize karşı şefkatli olun. En iyisini hak ettiğinizi unutmayın. KENDİNİZE VAKİT AYIRAMAZ HALE GELİRSİNİZ Hayatınızı incelemeye aldığınızda ilişkiniz olduğundan beri artık aile ve sosyal arkadaşlarınıza ayırdığınız vakti azalttıysanız, ilişkiniz için kaygı duymanız hayatınızdaki birçok durumun önüne geçmeye başladıysa, kendiniz için bir şeyler yapmayı bıraktıysanız, sevdiğiniz hobilerden uzaklaşıp, kendi boş zamanlarınızı bile ilişkiniz için feda etmeye başladıysanız ve en temelinde artık kendinize bakmamaya başladıysanız toksik bir ilişkinin etkilerini yaşıyorsunuz demektir.





KENDİNİZİ İKİNCİ PLANA ATARSINIZ



Artık kendi hayalleriniz ve istekleriniz için değil de partnerinizin hayal ve isteklerini gerçekleştirmek için çabaladığınızı hissetmeye başlarsınız. Örneğin sizin kariyeriniz için gitmeniz gereken çok önemli bir görüşme gününe sizinle çok romantik bir tatil ayarlaması dışarıdan ne kadar çok romantik görünse de aslında sizin hayatınızı tatlı tatlı engellemeye çalışmasının çok büyük sinyalidir.



HAYATINIZA DAİR KARARLAR ALAMAZSINIZ



Diyelim ki partnerinizle ortak finansal bir birikim içerisindesiniz. Bu gibi durumlarda herhangi bir yatırımda elbette ortak bir karar vermeniz gerekir. Elbette bazen sizin bazen de partnerinizin birbirinizin onaylamadığı harcamaları yapmanız her zaman sağlıksız olarak tanımlanamaz. Ancak para harcama davranışı artık sadece bir kişiye aitse ve aranızdaki bu durum finansal anlaşmanızı bozmaya başladıysa artık bu durum da zehirli bir hal almaya başlamış olabilir.