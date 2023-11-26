Güçlü kadınların 3 özelliği! "Hayatın yanlış tarafından olmaktansa..."



Beklenen gün geldiğinde, ülkenin her yerinden güzel genç kızlar prensin önüne çıkmak üzere saraya akın etti.

Hizmetçi kız da onlar arasındaydı. Prens, tüm adaylara içi tohum dolu keseler dağıttı ve onlardan altı ay içinde en sağlıklı çiçeği yetiştirmelerini istedi. Bu karar herkesi şaşırttı; zira prens hiçbir kızla konuşmamıştı ve şimdi onlardan çiçek yetiştirmelerini bekliyordu. Kızlar, anlam veremedikleri bu isteği yerine getirmeye başladılar.

Hizmetçi kız da bir saksı bulup tohumlarını özenle ekti. Her gün saksının başında bekledi, toprağını suladı, gerekli tüm bakımları yaptı, ancak tohumlar bir türlü filizlenmedi. Gün geçtikçe umutları sönüyor, yüreği daralıyor, kalbi kırılıyordu.

Altı ay sonra, hizmetçi kız, prensin istediği vakitte, kucağında boş saksı ile saray avlusunda bekledi. Diğer kızların saksılarında kırmızı, mor, pembe, sarı, beyaz renklerde çiçekler gür ve bereketli bir şekilde yetişmişti. Ama kendi saksısında hiçbir şey yetişmemişti.

Prens, her bir çiçeği dikkatle inceliyordu.



Diğer kızların yetiştirdiği çiçekleri inceledikten sonra hizmetçi kızın bileğinden hafifçe tuttu.

Saksıyı ona vermesini istedi. Parmağıyla azıcık eşelediğinde verdiği tohumların orada beklemekte olduğunu gördü. Hizmetçi kızı yanına aldı ve avludaki misafirlere seslendi. "Eşimi buldum sevgili misafirlerim, dağılabilirsiniz artık, teşekkür ederim." Bir kargaşa koptu avluda.

Kızlar itiraz ediyorlardı sonuca. "Nasıl olur?" dediler. "Elimizdeki çiçeklere bakın bir de şu kuru toprağa... Siz bizi aldattınız. Yalan söylediniz. Boşuna oyaladınız. Bir de çiçek yetiştirttiniz. Boşu boşuna onca masraf ettik.

O size bir çiçek bile sunmadı"

"Yanılıyorsunuz, bu genç hanım bana dünyanın en değerli çiçeğini sundu sevgili misafirlerim..." dedi prens. "O bana dürüstlük çiçeği getirdi. Sizlere dağıttığım tohumlar sahteydi. Çiçek açmaları imkânsızdı."

Böylece prens, dürüstlüğünden emin olduğu bu genç kızla, ömür boyu süren, mutlu bir evlilik yaptı.



GÜÇLÜ



DOST GİBİ DERTLEŞMEK İSTERLER

Bir kadını mutlu etmek için ne gerekir?

Bir kadını mutlu etmek için onunla dost gibi dertleş, baba gibi koru ve adam gibi sev. Dost gibi dertleşmek, karşındakini dinlemek anlamına gelir, öğretmenlik yapıp çözüm önerileri sunmak demek değildir.

Kadınlar çoğu zaman sorunlarına çözüm aramak için değil, sadece hislerini paylaşmak, yakınlaşmak, biraz deşarj olmak ve rahatlamak amacıyla da konuşmak ihtiyacı duyar.

Yol haritaları çıkarmak, çözüm önerileri sunmak, tavsiyelerde bulunmak, sürekli sözünü kesip bundan sonra neler yapabileceği hakkında ahkâm kesmek onunla dertleşmiş olmak değildir.

Kadınların yüzde 99'u soruyu sorarken bile aslında ne yapması gerektiğini biliyordur.

Soru sormalarındaki tek amaç, duygusal yakınlık ihtiyacından kaynaklanır. İçini dökmek, dertleşmek istiyordur sadece. İyi bir dinleyici olduğunda, sevdiğin kadının derdine ortaklık etmiş olursun ki bu onu mutlu eder.