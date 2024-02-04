Hakan Mengüç'ten "mutluluğun 5 sırrı": "Kendine sorman gereken o soru..."





HER TANIŞTIĞIN İNSANI KENDİN GİBİ BİLME: Herkes farklıdır ve bu, kontrolümüz dışındadır. Bu nedenle, farklılıkları dışlamak yerine, onları kabullenmek olgunluk göstergesidir. Bazen herkesin kendimiz gibi olduğu yanılgısına düşüyoruz ve bu bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Sanıyoruz ki biz iyiysek onlar da iyi, biz üzmezsek onlar da üzmez. Ama hayat bize bunun böyle olmadığını gösteriyor. Herkes farklı olabilir ve bu bizim kontrolümüzde değil, o yüzden farklılıkları dışlamak yerine onların da varlığını kabul etmek bir olgunluk işaretidir.





KİMSEYE HAKETTİĞİNDEN FAZLA DEĞER VERME: Her şeyin fazlasının zarar olduğu, tarih boyunca birçok bilge tarafından tekrarlanan evrensel bir gerçektir. Bu düşünce, modern tıbbın babalarından biri olarak kabul edilen Paracelsus'un "Her şeyin fazlası zehirdir" sözünde de yankılanır. Bu, hayatta denge kurmanın önemini vurgulayan, zamansız bir bilgeliktir. Hayat, dengenin sürekli bir arayışıdır. Fazla sevgi, fazla değer verme, fazla ilgi gibi olgular, iyi niyetle daha fazla fayda sağlama amacı taşırken, çoğu zaman istenmeden zarar verebilir. Aşırıya kaçan her türlü duygu, ilişkilerde dengesizliklere ve beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Örneğin, bir çiçeğe aşırı su vermek onu boğar, oysa uygun miktarda su vermek onu geliştirir ve yaşatır. Bu basit doğa yasası, insan ilişkilerinde de geçerlidir. Aşırı sevgi, ilişkilerde bağımlılık ve dengesizlik yaratabilirken, sağlıklı ve ölçülü bir sevgi, ilişkileri besler ve güçlendirir. Hayatın bize öğrettiği en değerli derslerden biri, her şeyin doğru dozda olduğunda en iyi sonuçları verdiğidir. Bu, sadece sevgi ve ilişkilerle sınırlı kalmaz; beslenme, çalışma, dinlenme, eğlence ve hatta düşüncelerimizde bile dengenin önemi büyüktür. Dengeli bir yaşam tarzı, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için temel taştır. Böylece, hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara karşı daha sağlıklı, dengeli ve anlayışlı olabiliriz. Bu, hayatın karmaşasında dengeli olabilmemiz için sağlıklı bir duruştur.