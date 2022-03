Heyecan canlı tutulursa mutluluk uzakta değil

MONOTONLAŞAN DURUMLARI GÖZDEN GEÇİRMELİSİNİZ

İlişkinizdeki monotonluğu kırmak için ilk adım olarak sürekli tekrarladığınız ve yaptığınız şeyleri listeleyin. Her akşam evde ayrı dünyalarda birbirinizle hiç iletişim kurmadan televizyona mı gömülüyorsunuz? Ya da her ikiniz de kendi telefonlarınızla dijital dünyada mı vakit geçiriyorsunuz? Her hafta yaptığınız tek sosyal aktivite birbirinizin ailesine kahvaltıya gitmek mi? Sosyal hayatınız denen bir şeyin varlığından söz edebiliyor musunuz? Öncelikle bunları siz listeleyin ki, nerede bir bozukluk olduğunu fark edin.