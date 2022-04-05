İlişkilerdeki en tehlikeli kişiler! Bunları yapıyorsa uzak durun!

Gaslighting dilimize İngilizceden geçmiş, Türkçe karşılığı olmayan bir kelimedir. Gas Light adında bir tiyatro oyunundan çıkmış olan bu terim, günümüzde duygusal bir istismar biçimini anlatmak için kullanılıyor. Tiyatro senaryosunda 1930'larda yaşayan Jack ve Bella isimli bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Jack, evlerinde bulunan gaz lambasını her gece biraz daha kısarken Bella bu durumu sorguladığında Jack aşırı tepkiler vererek öyle bir şey olmadığını söylüyor. Zaman içerisinde ise Bella kendi gerçekliğini sorgulamaya başlıyor.

Psikolojik şiddetin bir biçimi olarak kabul edilen gaslighting, özellikle ikili ilişkilerde karşı tarafı sürekli aşağılarak ve küçümseyerek kendinden şüphe etmesine yol açan bir yöntemdir. Zamanla kendi gerçekliğinden bile şüphe etmeyen başlayan kurban, kendine olan güvenini yitirir. İstismarcı bu sayede kurbanın üzerindeki kontrol gücünü arttırarak kendine daha bağımlı hale getirir. Gaslighting kurbanı olan birey, zamanla düşünme, karar verme gibi yeteneklerinden de uzaklaşarak benlik duygusunu kaybeder. İşte partneriniz, işvereniniz, arkadaşınız ya da çevrenizdeki herhangi bir kişinin gaslighter olup olmadığını anlamanın 8 yolu…

GERÇEKLİĞİNİZİ SORGULAMAYA BAŞLADIYSANIZ

Bu tipteki insanlar karşı tarafta kafa karışıklığına neden olur ve anlaşılmazlık hissiyatı oluşturmayı severler. Gaslighting kurbanı olan birey ise bunalmışlık hissiyatı olur ve gerçekte ne olduğunu dair algısı karışabilir. Bu nedenle gerçekten ortada bir sorun olup olmadığından bile emin olamazlar. En sonunda ise gaslighter denilen bireyin davranışlarını sorgulamak yerine bir sonraki suçlamanın önüne geçmeye çalışırlar.

Sonuç olarak kurbanın kendinden şüphesi artar ve tüm süreç belirsiz bir hal alır. Birey kendini ve gerçekliği sorgular hatta deliriyormuş hissine kapılabilir. Kontrolun sizde olduğu izlenimine kapılabilirsiniz ancak aynı zamanda durumun saçma olduğunu hissedebilirsiniz.

Ne yapmalı?

Eleştirel düşüncelerinizden yararlanmak faydalı olacaktır. Emin olmadığınız bir konu olduğunda ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşarak yardımlarını isteyebilirsiniz. Bir başka yöntem ise bu tip kişiler karşısında dayanıklı durmaktır. Tartışmaya girmemeye özen göstererek gaslihter olan bireyi sakince gerçeklerden yararlanarak eleştirin ve bakış açısının yanlış olduğunu ona gösterin.