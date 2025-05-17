İlişkileri yerle bir eden o hata! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Meğer aşkın bitiş sinyaliymiş...

GEÇMİŞTEN TAŞINAN YÜKLER

Bir başka olasılık da şu: Belki geçmişte yaşadığın ilişkiler hep sancılıydı. Kırgınlıklar, aldatmalar, güven kayıpları... Bunların hepsi insanın iç pusulasını bozar. Zamanla öyle bir hale gelirsin ki, sağlıklı bir ilişkide kendini güvende hissetmek bile tehdit gibi gelir. "Bu kadar düzgün biri neden beni seviyor?", "Bu kadar iyilikten sonra kesin bir fırtına çıkacak" gibi düşünceler başlar.

O eski korkular, bugünün huzuruna gölge düşürür. Bu aslında çok yaygın bir durum. Çünkü zihin travmaya alışınca, huzura yabancılaşır. Fırtınayı normal, durgun denizi tehlikeli zannetmeye başlar. Bu yüzden, geçmişin duygusal kalıntılarını bugünkü ilişkilere taşımak, huzurun bile içinde huzursuzluk yaratabilir. "Kurtarıcı mı arıyorum, yol arkadaşı mı?" Bazı ilişkilerde, özellikle ilk başta, karşımızdakini bir kurtarıcı gibi görürüz.

"Beni iyileştirecek", "Beni sevecek ve tamamlayacak" diye düşünürüz. O kişi çok ilgili, çok şefkatli olduğunda da bu fantezimiz pekişir. Ama zaman geçtikçe, bir şey eksik kalır. Çünkü o kişi seni ne kadar çok severse sevsin, senin kendi yaralarını sarmadıkça o sevgi içini doldurmaz. Bazen daha da boğar. Kurtarıcı değil, yol arkadaşı arıyorsan... İçindeki boşluğu onunla değil, kendinle doldurman gerekir. İlişki ne kadar sağlam olursa olsun, içinde hep bir eksiklik hissi kalır.

BU KAYGI BENİM Mİ, BAŞKASININ MI?

Bazen de içindeki huzursuzluk sana ait değildir. Ailenden, çevrenden, toplumdan duyduğun seslerdir. Mesela annenin sesi kulağında: "Kızım bu kadar düzgün birini bulmuşsun, neyin eksik?" Ya da arkadaşların: "Senin yerinde olmak isteyen milyon kişi var." Oysa senin ruhun başkasının kalıbına sığmak istemiyordur. Belki kendi yolunu çizmek istiyorsundur. Belki tek başına olmayı, daha özgür yaşamayı ya da ilişkide başka bir derinliği deneyimlemeyi özlüyorsundur. Ama bu arzun, "normal" kabul edilen beklentilerle çarpışınca huzursuzluk olarak kendini gösterir. Kimi zaman bir ilişki kötüdür de insan bunu fark edemez. Ama kimi zaman ilişki "iyi"dir ama senin için değildir. Bu fark çok önemlidir. Her "iyi" şey seni mutlu etmek zorunda değildir. Bu senin nankör olduğun anlamına gelmez. Sadece kendini biraz daha tanıman gerektiğini gösterir.