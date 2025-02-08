Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Bir ilişkinin bittiğini gösteren 4 işaret"

2- KABUL VE ÇABA İÇİN ÖZEN GÖSTERMEK ÖNEMLİ

Görmezden gelmek, sorun yokmuş gibi davranmak sizi sadece belirli bir süre daha idare ettirir. Sizi ciddi anlamda rahatsız eden ve büyük bir problem olduğuna inandığınız tüm durumları fark ettiğiniz o anda partnerinizle paylaşmayı deneyin. Aslında en başta konuşulmuş olsa halledilecek bir problem zaman geçtikçe aynı bir kartopunun yuvarlanması gibi dev bir topa dönüşebiliyor. Ertelemek bundan ötürü hiçbir yararı olmayan aksine olan durumu daha da kötü hale getiren bir davranış olarak karşımıza çıkıyor.

İLETİŞİM HER ŞEYDİR

Partnerinizle iletişim kurarken kullandığınız kelimeler, sesinizin tonu, vücut dilinize dikkat ederek olabildiğince hoşgörülü bir tavrı sürdürmeye devam edin.

İletişim kurup bir şeyler anlatmaya çalışırken verdiğiniz örneklerin partnerinizi eleştiren, aşağı çeken yorumlar olmamasına özen gösterin.

Kendinizi ifade ettikten sonrasında ona kendini ifade etmesi için alan tanıyın.