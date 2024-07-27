Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: Birinin sizi kıskandığının 8 işareti!

Rakip olmak, saldırganlık, kavga ve benzeri kelimeleri hep cinsiyet olarak erkeğe uygun görürüz. Bu gibi davranışların bir diğer erkeğe ilkel bir şekilde yansıtılması beklentisinde oluruz. Bazen sokakta, bazen trafikte, bazen ofiste diye uzayıp gider listemiz. Bir erkeğin diğerine yaptığı jest ve mimikler bile bu kavga sebebini oluşturabilir.

Erkeğin saldırganlık dürtüsünün biyolojik nedenlerini en eski dönemleri inceleyen uzmanlar, erkeğin bu duygusunun altında özellikle dişiyi etkileme ve bununla birlikte üremede daha avantajlı bir konumda olmak olduğunu buldu. Peki ya kadınlar arası rekabet? Yine yapılan birçok çalışma kadınların da erkeklerin de rekabet durumunun en büyük nedeninin karşı cinse istendik gelen durumlarla ilgili olduğunu buldu. Burada her iki cinsin de yaptığı en önemli taktik, kendini olabildiğince güçlü gösterip rakibinin zayıflıklarını ön plana çıkartmak. Örneğin kadınlar, erkeklerin çekici bulduğu gençlik ve dişilik gibi özelliklerini ön plana çıkarırken erkekler de kadınların çekici bulduğu fiziksel güçlülük ve statü gibi kavramlarını ön plana çıkarmaya çalışıyor.



Kadınlar arası rekabetin, erkekler arası rekabete benzememesinin bazı nedenleri var. Araştırmalara göre bunun ilk verisi, kadınların fiziksel saldırıdan çok sözlü bir şekilde problem yaşamalarının en temel sebebi, kadınların evrimsel anlamda üreme isteği ve kendilerini, bedenlerini bu durumu engelleyebilecek şeylerden korumaları. Diğer bir veri ise şöyle: Kadınların bulunduğu bir ortama çekici bir kadın dahil olur.

Bu kadının diğer kadınlardan gelecek saldırılara karşı çok fazla ihtiyacı olmadığı için diğer kadınlar, öfkelerini daha dışa yansıtıp saldırganlık göstermeye daha fazla yatkınlık gösterir. Kadınların bir diğer rakip kadınla mücadelede en çok kullandığı yöntem ise; kadın eşitliği konusundan büyük bir gereklilik gibi bahsetmesi oluyor. Kadınların bu durumla mücadelede kullandığı son yöntem ise rakip olan kadını dışlamak...

Örneğin iş yerinize çok çekici bir kadın geldiğinde diğer kadınların birleşip onu sahanın dışında bırakmaya çalışma ihtimali daha artacaktır. Çünkü evrimsel olarak bu yapıldığında diğer kadınların karşı cinsle eşleşme ihtimali daha da artacaktır. Size yapılmış olabilir veya bu duruma şahit olmuş olabilirsiniz. Kadınlar birbirlerini eleştirir ve yargılarken de genellikle dış görünümlerine göre yaparlar. Yapılan bir diğer araştırma sonucu da göstermiş ki alt üst dengesi yaşanan iki kadın ilişkisinde alt kısımda çalışan kadının daha çekici olması veya gösterişli giyinmesi üstünün ona daha kötü davranmasını sağlıyor.