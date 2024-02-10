Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Birinin sizi sevdiğini nasıl anlarsınız?"

Sevgililer Günü öncesinde ilişkilerde en çok yapılan hatayı unutmayalım. “Sana ne yaparsam yapayım, benimle birliktesin, ya da sana hiçbir şey yapmasam da, sen zaten beni seversin” duyguları büyük tehlikedir. Aşk her şeyin üstesinden gelir ama özensizliği, kendine aşırı özgüveni affetmez.

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:20 PAYLAŞ ABONE OL

Sevmek ve sevilebilmek... Temelde tüm insanlar bu duyguları hissedebilmek için çabalar. Hiçbir maddi gücün satın almaya yetmediği, hiçbir baskının yok edemeyeceği ve hiçbir güzel şeyin aksini söyletemeyeceği o güzel duygu aşk. Sevmek bir ressamın özenle çizdiği bir resim gibi. Fırçayı çok sıkmadan aynı zamanda tüm duygularını vererek ortaya koyduğu bir sanat. Sevgi aynı bir ağacın kök salması ve meyve vermesi gibi kök salıp ve aynı zamanda meyve vermesi gibi. Ya da bir şairin şiiri gibi derin ve anlamlı. Sevgi, aynı bir bebeğin başını okşar gibi şefkatle ve incitmeden... Sevgiyi ve sevebilme kapasitesini tam anlamıyla öğrenebilmişsek eğer nedensiz sevgi içimizde çiçeklenmeye başlar. Kuşları, ağaçları, hayvanları ve her türlü şeyi ayırt etmeden sever ve ruhunu zenginleştirirsin. Sevgi tüm canlıların içine canlı tohumlar serpiştirir, yeşertir, büyütür. Sevilmek peki... En şanslı duygularımızdan biri, adeta armağanımız. Birçok kişinin yaşayamadığı yaşayanların da kendisini şanslı saydığı o eşsiz duygu. Çünkü bazen kişiler ne yaparsa yapsın bu duyguyla tanışamazlar. Sıcak ve samimi gelmeyen duygular, gerçek hissettirmeyen iltifatlar ve sahte gülümsemeler aradaki tüm güzel duyguları baltalayabilir. Sevilmek ancak bunun için çaba göstermediğinizde güzeldir.





EN BÜYÜK YANILGI: NASILSA BENİ SEVİYOR



Sevgili; kalbimizde önemli ve özel yere sahip kişi. Ama maalesef bazen bu önemli ve özel yere koyduğumuz kişiye olan duygularımızı tam olarak hissettiremiyoruz. Sahip olduğumuz düşünce kalıpları 'nasıl olsa beni seviyor, nasıl olsa beni bırakmaz, bir şey yapmasam da o zaten beni sever' şeklinde hatalı düşünebiliyoruz. İlişkilerle ilgili ilk inandığımız şeyse bir insana ne kadar fazla sevgi hissettirir ve vazgeçilmez olduğu duygusunu yaşatırsam, benden uzaklaşır. Fakat düşünülenin aksine eğer o kişiye değerli olduğunu ve sevildiğini hissettirmezseniz çok daha kolay vazgeçilen olursunuz. Başlangıçta o kişiyi size bağlayan da budur birbirinize karşı gösterdiğiniz işsiz sevgi, ilgi, güven ve şefkat duyguları. Yani ben sana ne yaparsam yapayım sen benimle birliktesin, ya da sana hiçbir şey yapmasam da sen zaten beni seversin duyguları kişinin duygusal olarak daha da uzaklaşmasına yol açacaktır. Vazgeçilmez olan kişiler değil kişilerin hissettirdikleri duygular olmaktadır.