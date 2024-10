Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! Bozulan ilişkiyi düzeltmenin 7 adımı: "Trip atıyorsanız..."

Duygusal ilişki en temelinde elbette mutlu olmak, iyi hissetmek için kurulur. Fakat bazen ilişkilerde bazı bozulmalar yaşanır. Bu bozulmalar olduğunda da gelinen noktaya şaşırır ve her şey yolunda giderken ilişkinin nasıl bir anda tepetaklak olduğunu düşünürüz. Fakat 'her şey yolunda giderken' denilen şey bazen gerçekten yolunda gitmeyen ama yolunda görünen durumları da yansıtabilir.

Bazen her şeyin yolunda gitmesi dediğimiz şey, sadece sorunlardan kaçışı sağlayan bir cümledir. Bir ilişkinin nedensiz bozulması mümkün mü? Elbette değil... Hiçbir sebep ortada olmadan bir ilişkinin bozulması mümkün değil. Peki kötüye giden bir ilişki toparlanabilir mi? İster evli olun isterse de bir duygusal ilişki içerisinde, ilişkinin zaman zaman bozulması çok doğaldır. Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken şey birbirinize karşı elinizden geldiğince tolarenslı olmaya çalışmaktır. İlişkiyi kurtarmak için neler yapabileceğine bakalım.





1- MESELE HAKLILIK DEĞİL ÇÖZÜM

Her ilişkide illa ki tartışma yaşanır. Her zaman her konuda aynı fikirde olmak zorunda elbette değiliz. Elbette karşıt görüşlerin tartışmaya yol açtığı anlar yaşanacak. Fakat bazen yaşanılan durumları farklı noktalardan alır, öfke, acı gibi duyguları abartır ve gitgide çözümden uzaklaşırız. İlişkide yaşanan tartışmaları en çok çözümden uzaklaştıran durum ise ilişkideki kişilerin sadece haklı çıkmaya çabalamasıdır. 'Sen şöyle yapıyorsun, ben haklıyım, sen hep şöyle davranıyorsun' tarzı cümleler sağlıklı bir iletişimin önünü kapattığı gibi iletişimin karşılıklı olmasını da engeller.