Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! Bozulan ilişkiyi düzeltmenin 7 adımı: "Trip atıyorsanız..."





2- SEÇENEK SUNUN

İlişkide bazen bazı sorunlar vardır ki kişiler bir türlü çözüme ulaşamaz ve kendilerine sunulan tek seçeneği de emir gibi uygulamak istemez. Bundan dolayı yaşanan sorunlarda partnerinize tek seçenektense birkaç seçenekle gitmek çok daha sağlıklı olur. Çünkü siz zaten seçenek sunarken içinize sinen seçenekleri sunmuş karşıdaki da elbet birini seçmiş olacağından ötürü ortada problem kalmayacaktır. Seçim yapan kişi de kendi seçimini yapmış olduğundan dolayı kendini emir kulu gibi hissetmeyecektir. Diğer durumda ise sizin düşündüğünüz seçeneği karşı tarafa sanki bir emirmiş gibi sunacağınızdan ötürü bir haklı olma savaşı başlatırsınız. Bu da ister istemez öfkeye ve sonrasında da bir tartışmaya neden olur. Bundan dolayı partnerinize onu anladığınızı gösteren seçimler sunmak ve ona da durumla ilgili karar yetkisi tanımak iletişiminizin daha sağlıklı hale gelmesine neden olur.





3- ANLADIĞINIZI ONA ANLATIN

Tartışma anlarında ister istemez tek yapmaya çalıştığımız şey karşımızdakine kendi haklılığımızı ispat etmeye çalışmaktır. Bu durum da sadece kendi duygu ve düşünce dünyamıza hapsolup karşıdakini asla anlamaya çalışmamıza neden olur. Örneğin sen şöyle yapıyorsun, şunu diyorsun gibi sadece eleştiri odaklı bir cümle sağlıklı bir iletişim başlatmadığı gibi sağlıklı bir çözüm bulmanızı da engeller. Fakat onun yerine öncelikle karşınızdakinin düşüncesi size çok saçma gelse bile ne söylemeye çalıştığını ve ne hissettiğini anlamak ve bunu gerek sözcüklerinizle gerekse de beden dilinizle karşınızdakine anlaştırmak etkili bir iletişimi başlatacaktır. Unutmayın ki her birimizin yaşadığı deneyimler ve yaşantılar çok farklıdır. Hepimizin çocukluktan itibaren yerleşmiş düşünce ve inançları vardır. Bundan dolayı karşınızdaki kişiye bakarken kendi yolculuğunuzla o kişiyi değerlendirmek sizi olumsuz sonuca ulaştıracaktır. Bu bakış açısıyla birbirinize baktığınız zamansa ilişkilerde iletişimle çözülmeyecek hiçbir durum yoktur.