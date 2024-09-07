Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Çiftler birbirini değiştirebilirler mi?"



ZİHNİNİZİ OKUMASINI BEKLEMEYİN

Sizi rahatsız eden davranış her ne ise partneriniz bunu anlamadan yapıyor olabilir. Bu davranışın size hissettirdiği olumsuzluklarla içten içe savaşırken sadece kendi başınıza bir savaş başlatmış olursunuz. Ve kazananı da olmaz. Siz ne hissettiğinizi, düşündüklerinizi paylaştığınızda büyük bir kazanç sağlamış olursunuz. Karşıdaki kişi artık size empati duyup sizi anlamaya başlayabilir. Böylece değişim için de en önemli adımı siz atmış olursunuz.



HİSLERİNİZİ DOĞRU İFADE ETMEK İÇİN 3 SEÇENEK

1. Gün içinde müsait olduğu halde sizi aramamasından şikayetçiyseniz hislerinizi şöyle ifade edebilirsiniz: "Beni uygun olduğun halde gün içinde bir kere aradığında senin için bir öncelik olduğumu hissetmiyorum ve bu beni incitiyor."

2. Hissinizi ve düşündüklerinizi ifade ettiniz. Şimdi önceki davranışı nasıl değiştirmesi gerektiği yönünde bir rehber olmalı ve ne yaparsa sizin incinmeyeceğinizi karşı tarafa aktarmalısınız: "Eğer beklenmedik bazı zamanlarda beni arayıp, merak edersen, bu beni daha mutlu eder ve sürekli senden telefon beklemek durumunda kalmam."

3. İsteklerinizi, hislerinizi ifade edip yol da gösterdikten sonra artık son adım talepleriniz konusunda baskı yapmayı bırakmalıyız. Değişim için beklemek ve olanları dışarıdan gözlemlememiz gerekir.



DEĞİŞİM OLMADIYSA BU DURUM NE KADAR KABULLENİLEBİLİR?

Davranış diyelim ki istediğiniz şekilde olmadı. Şimdi sizin için önemli bir karar vakti: Partnerinizi bu haliyle kabul edip edemeyeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Bu soruyu tüm açık yürekliliğinizle sorup kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Eğer ki bu haliyle kabul etmeye karar verdiyseniz bir daha bu konudaki değişim beklentinizi sıfırlayıp kendinizi üzmeyi bırakmanız gerekiyor. Ya da değişmeyeceğini düşündüğünüz bu davranışın artık size çok zarar verdiğine şahit oluyor ve partnerinizde de değişim isteği göremiyorsanız bir an önce bu ilişkiyi sonlandırmanız gerekiyor.