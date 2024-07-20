Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: "Ghosting" nedir?

Son dönemde ilişkilerde yayılan ortadan kaybolma yani ghosting, geride kalanda depresyona varan hasarlara yol açabiliyor. Oysa bu kendine güveni olmayan, hastalıklı kişilikleri baştan fark edebilirsiniz. Bu hafta bu tarz insanları yakından tanıyacağız.

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 20.07.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 12:26 PAYLAŞ ABONE OL

Birine bağlanmak, birini sevmek, birini yaşamının merkezine koymak en başlarda çok iyi hissettirse de tablo her zaman iyi bir şekilde ilerleyemeyebilir. Siz ilişkide her ne kadar elinizden geleni yapsanız da bu durum tek sizinle değil partnerinizle eşzamanlı olarak ilerler. Partnerinizin de kendisini ilişki içerisinde 'biz' olarak görebilmesi ve ilişki içinde kendini yeterli hissetmesi mutlu bir ilişki için gereklidir. Özellikle günümüzde yaşanan ilişkilerde kişiler bu özelliklere sahip olmadıklarından ötürü kişiler ilişkide bir anda ortadan kaybolabiliyor. Ya bir anda yazmamaya başlıyor ya da engelleyip ortadan kaybolabiliyorlar. Bu terim günümüzde 'ghosting' olarak tanımladığımız bir kavram. Öncelikle ghosting terimini tanımlayalım. İlişkide flört dönemindeyken partnerlerden bir tanesinin artık beraber olmayı istemediği için bir anda tüm iletişimi kesmesi... Yani hem sosyal medyadan engellemesi hem de fiziken tamamen yok olması buna örnek gösterilebilir. Bu durumun yaşanmasında elbette belirli sebepler var. Karşı tarafla olumsuz bir konuşma yapmak istememek, bu yolun diğer yollardan çok daha uğraşsız olması.





EN ÇOK ZORLANILAN KONU, TEPKİNİN DOZU

İşin en kötü yanlarından biri de şu ki, bu durum artık günümüz ilişkilerinde çok fazla normalleşmeye başladı. Ghosting durumuna maruz kalan kişi için işler çok zor bir duruma varabiliyor. Ve bu durumu atlatmak bu kişiler için çok yorucu! Bu durumla özellikle flört döneminde karşılaşan kişi bir anda konuşmaların, mesajlaşmaların kesilmesi veya bir anda sosyal medyadan engellenmek sonucunda kendisini ağır bir depresyonun eşiğinde bulabiliyor. Bu duruma maruz kalan kişiyi en çok zorlayan şey de bu duruma nasıl tepki vermesi gerektiğini bilmemesi.