Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Ayrılık acısını atlatmanın 7 adımı!"

ONDAN ÖNCE NELER YAPIYORDUNUZ? Başlangıçta elbette onsuz bir şeyler yapmak size çok zor gelecek. Hatta belki uzun süre kendi başınıza neler yapabildiğinizi unutacaksınız. Şimdi en çok da kendinizi hatırlama vakti... Eskiden olan siz ne yaparak eğlenirdiniz? Gezerek mi, yeni şeyler deneyerek mi, öğrenerek mi, ya da belki hiçbiri sadece dinlenmek istiyorsunuz. Bu sorulara verecek olduğunuz yanıtlar uzun zamandır unuttuğunuz sizi belki de size hatırlatacak. Kendinize yeni deneyimlerin kapılarını açın. Yeni şeyler denemenin en iyi yolu da rutin hayat döngünüzden çıkıp sosyal olmaya çalışmak hayatınızı tekrar kontrol altına aldığınızı size hissettirdiğinden dolayı iyi olmaya başlarsınız. Elbette şuan yeni olan her şey size korkutucu geliyor. Fakat belki de korktuğunuz şey sizin için çok büyük bir ödül olacak. Korktuğunuz şeylerin üzerine gittiğinizde ancak sonucunu görebilirsiniz. Unutmayın iyiyse zaten iyi kötüyse de sadece deneyim.



ACELE ETMENİZE HİÇ GEREK YOK

Acı bir hayat deneyimi yaşadığımızda her zamanın şifacı rolünden bahsederiz. Ama zaman bazen insanın en iyi dostudur bazense en kötü düşmanı. Her şeyin hemen hızlı bir zamanda değişmesini, hemen özgür bir yaşama kuş gibi uçmayı hedeflemeyin. Bunun için kendinize zaman tanıyın. Elbette ayrılık zamanında takılıp kalmayın. Unutmayın her büyük yol ancak küçük adımlarla tamamlanır.