Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Bozulan ilişkileri kurtarmanın 10 adımı!

Ufak sorunların kocaman bir çığa dönüştüğü görülmezse, bazen çok güçlü ilişkiler de çıkmaza girebilir. Yapılması gereken, Türkçenin harika deyiminde olduğu gibi sevdiğiniz insanı can kulağıyla dinlemektir. Güven, saygı ve emeğin olduğu ilişkilerde, doğru iletişim kurularak çözülemeyecek sorun yoktur.

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:22 PAYLAŞ ABONE OL

Günümüzde "Aralarındaki bağ çok güçlü, bu ilişkiye asla bir şey olmaz" dediğiniz ilişkilerin bile zamanla bazı zorluklarla karşı karşıya geldiğini görebiliyoruz. Güven, sevgi veren bir ilişki kurabilmek en temelinde emek, sabır ve özveri ister. İlişkinin zorlu dönemlerinde öncelikle kabul edilmesi gereken temel gerçeklik, yaşanılan sorunların, hayatın ve ilişkilerin doğal bir parçası olduğunu kabul edebilmektir. Sonrasındaki adım ise ilişkide problem olan durumları fark etmek ve bu durumları onarmak için çabalamak olmalı. İlişkiniz içinde büyük problemler baş göstermeye başlamış olabilir, belki heyecanınızı kaybettiniz, belki de tüm uzak mesafe engellerine rağmen ilişkiyi sürdürmeye çabaladınız... Ancak ufak bir kartopuyla başlayan sorunların artık kocaman bir çığa dönüştüğü bir dönemde ilişkiyi yeniden onarabilmek mümkün mü? İki kişi de buna istekliyse elbette mümkün. Nasıl olacağına bakalım.





ÖNCELİK TALEPLER DEĞİL DUYGULAR

İlişkide sorun çıkmaya başladığı andan itibaren çiftler, suçu karşısındaki kişide arama eğilimindedir. Bu suçlu arama eğilimi ise genellikle problemleri daha da büyütmek dışında herhangi bir işe yaramaz. Birbirinizi suçlamaktan kaçınmak için öncelikle yapmanız gereken ilk adım ben dilini kullanmaya başlamaktır. Ben dili, sizin ne hissettiğinizi ve ne düşündüğünüzü karşı tarafın da anlamasına yardımcı olacaktır. Ben dilinden kastımız 'Bence sen şöyle davranıyorsun' gibi bir dil değil elbet. Onun yerine örneğin 'Sen beni aramadığında, ben kendimi çok değersiz ve unutulmuş hissediyorum' gibi durumun daha çok sizle ilgili olan kısmını yansıtmalıdır.