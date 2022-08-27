Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı! "Duygusal istismara mı maruz kalıyorsunuz?" Anlamak için...







İŞTE 10 MADDEDE DUYGUSAL İSTİSMAR YAŞATAN KİŞİLER

Empati becerisinden yoksundurlar. Bir başkasının ne istediği, ne hissettiği gibi konuları umursamazlar.

Sizi yaptıklarınız veya yapmadıklarınızla ilgili bazen açıkça bazen de kibar ve yardımcı oluyormuş gibi görünerek manipüle etmeye çalışır: "Canım benim sen o konuda iyi değilsin."

Hissettiğiniz duygular ve aklınızdan geçen düşünceleri açıkça küçümser veya alay eder

Diğer kişiler onun çok kibar saygılı olduğunu söyler ama size karşı tam tersi şekilde davranır.

Mağdur olduğuna inandırarak, sadece size yardımcı olmaya çalışan iyi bir insan olduğunu kanıtlamaya çabalar.

Şakaları genellikle sizi aşağılamaya yöneliktir ve tüm esprilerini sizin üzerinizden yönetir ve genellikle hazır cevap özellikleri vardır.

Kişilik özellikleri genellikle huzursuz ve tartışmacıdır.

Bu kişilerde tanımlanamayan bir öfke hali, öfke patlamaları, kıskançlık krizleri görülür.

Genellikle sizi suçlu ve kötü hissettirirler

Sizden sürekli olarak bir şey talep ederler ama onlardan asla bir şey talep edemezsiniz genellikle istekleri emir niteliğinde verirler. Size karşı eleştirel ve yargılayıcıdırlar.





İSTİSMARA UĞRAYINCA NELER YAPMALISINIZ?

Duygusal istismar fiziksel izler bırakmasa da çok derin ve ağır duygusal acılara sebep olur. Kişi yavaş yavaş görünmez olur. Uzun süren duygusal istismar ardından kişinin kendini sevmesi ve tanıması çok zordur.



KENDİNİZE ZAMAN TANIYIN

Bu durumdan kurtulmak için kendinize zaman tanıyın. Duygusal istismarcı kişi size bu zamanı tanımamak adına elinden geleni yapacaktır. Örneğin kendi arkadaşlarınızla olmanızı veya bireysel plan yapmanızı engelleyecek bir biçimde davranacaktır veya yaşamınızda yaptığınız uğraşların boş veya işlevsiz olduğunu size sürekli hissettirip herhangi bir eylemin boşa zaman kaybı olduğuna inandıracak olabilir. İlişkiyi ilk sonlandırdığınızda bu manipülatif bağımlılıktan kurtulup yaşama adapte olmak size özgürlük değil de sudan çıkmış korkan bir balık gibi hissettirecektir. Bunun bu sürecin başlangıcında çok normal olduğunu bilin. İstismarcı kişi o olmadan yaşayamayacağınıza, kararlar veremeyeceğinize, başarılı olamayacağınıza sizi inandırmış olabilir. Bu gerçek değil. Bu hayat sizin hayatınız. Zamanınızı nasıl kullanmak ve yönetmek istiyorsanız öyle kullanın.