Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Sürekli eleştiren kişilerle başa çıkmanın 7 yolu

Hepimiz hayatımızda eleştiride bulunan kişilerle karşılaşmışızdır. Bu kişiler en olmadık kusurları gören, istemediğiniz halde sayısız öğütlerde bulunan ve sürekli yargıları olup memnun etmesi çok imkansız kişilerdir. Elbette hepimizin bazen bazı konularda bilmeden veya bilerek eleştirilerde bulunduğu olmuştur. Fakat bazı insanlar vardır ki, kendini kendisine saklaması gereken düşünceleri sürekli olarak dile getirme eğilimi içinde hisseder.

Eleştirel yapıda olan kişiler genellikle yaşamdaki çoğu şeye negatif baktıkları için mutluluk seviyeleri genellikle ya çok düşük ya da orta seviyededir.

Durum böyle olunca da hissettikleri bu mutsuzlukla başa çıkmalarının yolunu bu mutsuzluğu yaşamlarındaki insanlara yükleme eğiliminde olurlar. Bu kişilerle ilgili anlaşılması gereken en önemli şey şudur: Bu fikir sadece o kişinin bireysel bakış açısının sonucunda elde ettiği bir fikirdir. İnsanlar üzerinde eleştiriler yaparak onları değiştirmeye çabalamaları yerine öncelikle kendi hatalarının farkına varıp o yönde çalışmaları gerektiğidir.

Eleştiri yalnızca yapıcı olmak amacı ile yapılırsa işe yarar. Bunun dışındaki eleştiri, eleştiriyi yapanın kendi benliğini tatmin etme ve motive olma çabasıdır.