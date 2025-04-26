Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Yeniden sevebilir insan ama aynı kalple değil!



YENİ BİR İLİŞKİYE YELKEN AÇMAK İÇİN...

Birini sevebilmek için önce kendini toparlaman gerekir. Yaralı kalp, iyileşmeden başlanan aşkları genellikle taşıyamaz. Ama eğer kendine dürüst olursan, geçmişinle barışır, kalbini onarırsan... Evet, yeniden sevebilirsin. Ve bu sefer belki daha derin, daha olgun, daha gerçek bir sevgi olur. Unutma, boşanmak bir son değil. Belki de asıl seni tanıma, ne istediğini anlama, kendine sahip çıkma başlangıcıdır. Ve bu başlangıçta biri yürüyorsa yanında, artık sevgi çok daha başka bir yerden akıyordur.



ZAMANLA KALBİN DEĞİŞİR, BU DOĞALDIR

Boşanma sonrası yaşanan duygusal dalgalanmalar aslında kalbin yeniden yapılanma sürecidir. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık anlamını yitirebilir, daha önce seni korkutan şeyler şimdi özgür hissettirebilir. Bu değişim seni şaşırtmasın. Çünkü kalp, yaşadıkça dönüşür. Sevgiye bakışın değişebilir, ihtiyaçların evrilebilir. Önemli olan bu dönüşümle barışmak, kendine yabancılaşmamaktır. Artık daha iyi tanıdığın bir sen varsın ve bu "yeni sen"in seveceği kişi de eskisinden farklı olabilir.