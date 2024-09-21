Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den en sağlıklı ilişkinin formülü! "Eğer bunu yapıyorsanız..."





3- GENELLEMEYİN DAVRANIŞA ATIF YAPIN

Tartışmalarda "Sen hep böylesin, hep bunu yapıyorsun" gibi genelleme cümlelerinin iletişiminize hiçbir faydası yok. Mutlaka tartışma yaşadığınız durum üzerinden konuşun. Mesela "Beni hiç dikkate almıyorsun" deyip genelleme yapmak yerine "Bana fikrimi sormadığın için kendimi çok değersiz hissediyorum" diyerek kişinin o anki davranışı üzerinde düşünmesini sağlarsınız.



Yani karşınızdaki kişiyi eleştirmeden, suçlamadan olduğu gibi ifade etmiş olursunuz. Yani daha kolay, anlaşılır ve görünür bir şekilde durumu somutlaştırarak ifade etmiş olursunuz.



4- SUÇLAMAYA DEĞİL, ANLAMAYA ÇALIŞIN

İletişimde yapılan en büyük yanlış, karşıdakini anlamaya değil kendimizi anlatmaya çalışmamız. Aynı konuyu yüzlerce kez konuşmuş olsanız bile iletişiminize her şeyi çok iyi bildiğiniz önyargısı ile başlamayın. İletişim kurarken karşınızdaki kişinin gözlerinin içine bakın. Konuşmasını bitirdiğinde sizin ne cevap vereceğinize değil onun ne anlatmaya çalıştığına odaklanın. Zihninizdeki önyargılarla değil gerçekten karşıdakini, anlamaya çalışarak dinleyin. Karşınızdakinin fikirlerine katılmıyor olsanız bile en azından sizi nasıl dinlemesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj vermiş olursunuz.