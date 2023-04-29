Kln. Psk. Esra Ezmeci anlattı: Mutlu bir ilişkinin formülü! Sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazı...

Her birey doğumundan itibaren belirli duygusal ihtiyaçlara sahip olarak doğar. Aynı su, hava, yiyecek gibi duygusal ihtiyaçlarımız doğru ve yeteri kadar karşılanmadığı zaman da yaşamamız tehlikeye girer. Ancak hayata değer katabilmek için çok daha fazlasına ihtiyaç duyarız. Arkadaşlık, sevgi, takdir edilmek vb. Gibi duyguları somut olarak göremesek ve dokunamasak da bunlar da en az fiziksel ihtiyaçlar kadar önemlidir. Duygusal ihtiyaçları karşılanan bir ilişkide; zaman zaman fikir ayrılıkları, çatışmalar yaşansa bile bu durumun üstesinden kolaylıkla gelinerek huzur, güven, mutluluk gibi duyguların kendiliğinden geldiği görülür. İşte romantik ilişkilerde dikkate alınması gereken duygusal ihtiyaçlarımız...



SEVİLDİĞİMİZİ HİSSETMELİYİZ

Duygusal bir ilişki içerisindeyken en temel beklenti elbette, partnerimiz tarafından sevildiğimi hissetmektir. İlişki içerisinde sevgi görme ihtiyacımız genellikle benzerlikler gösterse de, sevgiyi gösteriş şekli konusunda her birimiz farklı beceriler taşıyoruz. Kimi için fiziksel temas sevgi gösterme yolu iken, kimi içinse partnerine bir şeyler almak, onun için farklı şeyler yapmak, sevgiyi ifade eden bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ilişkide olduğumuz kişiye nasıl sevildiğimizi, hissettiğimizi paylaşıp onu doğru yönlendirmek; bu ihtiyacımızın hem daha doğru hem de daha sık karşılanmasını sağlar.



HER KOŞULDA KABUL GÖRMEK...

İçinizden geldiği gibi özgür olabildiğiniz bir ilişkide misiniz? Kimseye göstermediğiniz birçok özelliğinizi partnerinizin yanında oldukça rahat bir şekilde gösterebiliyor musunuz? Sizi siz yapan özellikler partneriniz tarafından ne kadar onaylanıyor ve takdir görüyor? İlişkide her koşulda kabul edilmenin en temel anahtarı, partnerlerin birbirlerinin ayrı hayatlarında kesişim yolu buldurması ile mümkün oluyor. Bu durum da partnerinizin sosyal yaşantısına -aile, arkadaşlar-sosyal ilişkilere- ne kadar dahil olunursa o kadar mümkün oluyor.