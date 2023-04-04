Manipüle edildiğimizi nasıl anlarız? Eğer konuşurken bunu hissediyorsanız...

Hayatta fiziksel birçok zorlukla karşılabiliyoruz. Bu yolda mücadele ettiğimiz en büyük zorluk ise psikolojik savaşlarımız. Manipülasyon da art niyetli kişilerin kullandığı en büyük psikolojik silahlardan biri. Peki manipüle edildiğinizi nasıl hissedersiniz?

Eğer sizden bir şey istenmişse ve siz buna hayır demekte zorlanıyorsanız, buna yol açan faktör de suçluluk hissiniz ise, manipüle edildiğinizden şüphe duymaya başlayabilirsiniz.

Manipüle edildiğinizi anlamak için dikkat etmeniz gereken şeylerin başında sizden istekte ya da talepte bulunan kişinin davranışları gelir. Örneğin; bir kişi bir talepte bulunurken kendisinde hiç barınmayan bir davranış gösteriyorsa işaretleri takip etmekte fayda vardır. Bu davranışı sonucunda da kendinizi özel hissedecek ve isteği çevirirseniz tekrar uyumsuz bir insan olmasına yol açacaksınız. En azından böyle düşünecekseniz ve hayır diyemeyeceksiniz.