Miyop, astigmat ve hipermetrop artık tarih! Göz sorunlarına yapay zekâ çözümü!

GÖRMEDE YENİ BİR BOYUT Teknolojinın hızla geliştiğini ve yapay zekanın artık sadece cerrahi planlamalarda değil, akıllı (premium) lenslerin tasarım ve üretim süreçlerinde de devreye girmeye başladığını belirten Prof. Dr. Şener, şunları söyledi: "Günümüzde, yapay zeka ile dizayn ve optimize edilmeye başlanan akıllı lensler, halkasız ve pürüzsüz yüzeyli EDOF lensler olarak geliştirilmeye başlandı. Bu yeni yaklaşımlar, her mesafede kesintisiz, keskin ve kaliteli görmede yeni bir boyut ortaya koyuyor. Yakın gelecekte, bu ileri teknoloji lenslerin kullanımını daha sık göreceğiz."

OPERASYON 10 DAKİKA SÜRÜYOR Takılan merceklerin alerjik reaksiyonlara yol açmadığını ve vücut tarafından reddedilmediğini belirten Prof. Dr. Şener, "Bu mercekler, hastanın gözünde ömür boyu kalır, tekrar bir müdahale gerektirmez ve gelecekte katarakt gelişmesi gibi bir durum yaşanmaz. Deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığında sadece 8-10 dakika sürer. Ameliyat tamamen ağrısızdır ve hasta kısa sürede günlük hayatına dönebilir" dedi.





BU MERCEKLERİN İKİ TÜRÜ VAR

EDOF (Extended Depth of Focus) mercekler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Şener, şunları söyledi: "EDOF lenslerin iki alt grubu bulunyor. Hibrit ve Saf (Pür) EDOF lensler. Bu tedavi yöntemlerinden en gelişmişi olup sadece katarakt varlığında değil, gözdeki kırma kusurlarını düzeltmek amacı ile de kullanılıyor. Özellikle 45 yaş üstü hasta grubu için tercih edilen EDOF mercek ameliyatları, hem yakın hem de uzak mesafelerde net görüş sağlarken, astigmat gibi kusurları da düzeltebiliyor. EDOF mercekler, genişletilmiş odak derinliği sunan 'intraoküler' lenslerdir ve geleneksel 'trifokal' lenslerden farklı olarak hem uzak hem de orta mesafede net bir görüş sağlar ve ışık halkaları veya parlamalar gibi optik yan etkileri minimuma indirir. Bu mercekler, aktif bir yaşam tarzına sahip, orta ve uzak mesafede gözlük kullanmak istemeyen kişiler için idealdir."