Psikolog Esra Ezmeci: Stalk yapmaktan vazgeçin! İlişkideki kıskançlık duygusuyla başa çıkmanın en etkili yolları





KARŞILANMAMIŞ İHTİYAÇLARINIZI KEŞFEDİN



Kıskançlık duygunuz kendi zihninizde yarattığınız durumlarla mı tetikleniyor yoksa duruma dair açık bir kanıt var mı? İlişkinizde varsayımlara göre hareket etmek veya geçmişte tetiklendiğiniz bir yaşam olayının bugünkü ilişkisine yansımasını hiç kimse istemez. Bundan dolayı kendini sağlıklı bir çerçevede değerlendirmek önemlidir. Kendinizi değerlendirirken hislerinizin size ne anlatmaya çalıştığı, ilişkinizde kendinizi tam hangi noktada daha değersiz hissettiğiniz ve neleri kaybedip daha çok verici olduğunuz yanlar var kendinize sorabilirsiniz. Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar yaşamınızda hangi ihtiyaçlarınızın karşılanmadığını size anlatacaktır.





İLİŞKİDEKİ TEMEL PROBLEMLERİ BULUN



Bir ilişkide sürekli var olan kıskançlık kişinin çocukluk sorunları veya geçmişte yaşadığı sadakatsizlik ile ilgili olabilir. Özellikle bu durumlarla çalışmamak kişinin güncel ilişkisinde bu durumların tetiklenmesi ile birlikte sağlıksız tepkilerle karşılık vermesine neden olabilmektedir. Partnerinizle yaşadığınız herhangi bir kıskançlık problemi üzerinde konuşmadan önce hissettiğiniz duyguların şimdiye mi yoksa geçmişe mi ait olduğunu belirleyin. Eğer ki davranışınız siz dolayısıyla oluşmuşsa bu davranışın sorumluluğunu üstlenin. Özellikle hissettiğiniz kıskançlık benlik saygınıza zarar veriyorsa kıskançlık çok daha fazla artışa geçer. Benlik duygunuzu arttırmanın sağlıklı yolu ise kendinize gösterdiğiniz şefkatin artışı, sağlıklı iletişim gibi kanalları arttırmaya çalışmaktır. Bu durum sizin ve ilişkiniz için önemli olanın ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Benlik saygınız ne kadar artış gösterirse rahatsız edici kıskançlık duygularınızla o denli başa çıkabilirsiniz.