Sosyal medyayla birlikte artışta: "Erotomani nedir?"

Tuğba Yağan / Uzman Psikolog KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR Obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan kişilerde ortaya çıkar bu ruhsal bozukluk. Yüzde 80'inde ergenlik yıllarında açığa çıkmaya başlar hatta. Bu kişiler yalnızdır, benlik saygısı zayıf olur, kendini içsel olarak değerli bulmaz, kendini sevmeyi beceremez, kendisini geliştirme konusunda yetersizdir, kendini sürekli hemcinsleriyle kıyaslar, fiziksel bir cazibesi yoktur, sosyal yaşamı sınırlıdır, ruhsal olgunluğa erişmemiş ve zeka kapasitesi sınırlıdır. Bu rahatsızlığa sahip olanlar, gerçek hayatlarında gerçekleşmeyen, arzu ettikleri ilişkilerle ilgili kabul görmeme durumunu, erotomani sanrıları geliştirerek reddediyor. Yani bir nevi gerçek hayatta alınamayan narsistik hazzı bu sanrılar ona vermekte. Genelde fiziksel olarak cazip olmayan, öz bakımı az olan kişilerde görülür. Kadınlarda sık rastlanmasının sebebini psikoloji bilimiyle açıklarsam; kadınlar için evlenmek ve çocuk sahibi olmanın, kadının kendilik değeri açısından önemli bir kavram olması, diğer yandan aşk ve sevgiyi kaybetme korkusunun kadınlarda erkeklere göre daha belirgin olması ile açıklanan araştırmalar var. Gerçekte aşık olunan kişiyle, bu rahatsızlığa sahip olan kişi en fazla tesadüfen karşılaşmış olabilir, önemsiz bir düzeyde bir temas olmuş olabilir, aynı ortamda denk gelinmiş olabilir. Hatta hiç temas ve karşılaşma olmamış olabilir. Erotomanik kişi, hedeflediği kişiyi uzaktan, televizyonda, dergide bile görmüş olabilir. Bu kişiyle sevdalı bir iletişimde olduğuna dair sanrısal inanışı vardır. Önce karşı taraf aşık olmuştur. Bu düşüncesi için kanıtlar bulur. Ani geliştiğini ve karşı tarafın ona hissettiklerini yıldırım aşkı olarak tarif eder. Kendisine aşık olduğunu söyleyen kişinin paradoksal aslında alakası olmayan davranışlarına hep bir açıklama getirir.



Esra Ezmeci/Uzman Psikolog

SOSYAL MEDYA VAKALARI ARTIRDI

"Erotomani, özellikle son zamanlarda sosyal medyada ünlülerin veya yüksek makamda olan kişilerin de yer almasıyla birlikte daha fazla gözlemlediğimiz bir durum. Erotomani, özellikle psikotik bozukluğu olan kişilerde mani döneminde sanrısal bir şekilde kişinin örneğin ünlü insanlar herhangi bir paylaşım yaptığında onunla ilgili olduğunu, kendisine mesaj vermek istediğini ya da kendisiyle aşk yaşadığını düşündüren bir bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. Kişi bu durumda o kişiyle birlikte bir aşk ilişkisi içinde olduğunu düşündüğünden ötürü sürekli olarak o kişiye "günaydın, iyi geceler" tarzı mesajlar atar ya da örneğin ünlü kişi dizide oynuyorsa dizide yaptığı davranışın, röportajda söylediği kelimenin ya da sosyal medyada paylaştığı herhangi bir paylaşımın kendisiyle ilgili olduğunu sanar. Ve erotomani rahatsızlığı yaşayan kişi yıllarca bu kişiyle bir ilişki içinde olduğunu zannedebilir.

Bu hastalığa sahip olan bireyler başka bir kişinin kendisine ileri düzeyde bir saplantılıkla aşık olduğunu düşünmektedir. Bu saplantılı düşünce hali de genellikle normal insanlara karşı değil de genellikle daha çok ünlü veya makam olarak üst seviyede olan kişilere yöneliktir. Bu hastalıkta kişi bu tarz insanlara saplantı derecesinde aşık olurken bu kişilerin de kendisine aşık olduğundan emin olmaktadır. Erotomani kadınlarda daha sık görülse de erkeklerde daha tehlikeli bir biçimde kendini göstermektedir. Erkeklerde bu durum daha çok şiddet içeren ve kişiyi takip gibi davranışlarla kendini göstermektedir.

Balıklı Rum Hastanesi'nde çalışırken ve kendi kliniğimde karşılaştığım vakalar oldu. Ünlü olarak hepimizin tanıdığı bir isimle aşk yaşadığını, kendisine sinyaller ve uzaktan mesajlar gönderdiğini, o gün mavi giydiği için onun da mavi giydiği ve ünlü kişinin adres bilgilerini gizlice kendisine verdiğini söyleyenler oluyor."