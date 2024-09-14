Trip atmak ilişkileri nasıl etkiliyor? Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Trip yerine öncelikle bunu yapın!





Eleştirmek, yargılamak, ısrar etmek gibi davranış biçimleri ilişkinizi tamir etmez, yıkar. Bunun yerine öncelikle birlikte olduğunuz kişinin olumsuz değil de olumlu yanlarına odaklanmaya başlamakla işe başlayabilirsiniz. Erkekler ilişkilerde başarı odaklıdır. Yaptığı küçük şeylerde bile onaylanmayı ve takdir görmeyi beklerler. Bundan ötürü yaptığı ufak şeylerde bile onu takdir etmek, onun size daha sık yapmasını istediğiniz davranışı ödüllendirmek çok daha etkili bir yol olacaktır. İlişkide yapılan diğer büyük hatalardan biri de kişilerin her şeyi birbirleriyle yapmaya başlamaları ve görüşmek için sürekli ısrarcı olmaları. Bu durum hem kadının hem de erkeğin birbirlerine öyle bağımlı hale gelmesine neden olur ki, sonunda bir bakmışsınız kendi hayatınızı, isteklerinizi, sınırlarınızı unutmuşsunuz. Bu durumları unutan kişi de ister istemez değersizleşmeye başlar. Değersizleşen kişiyi de partneri de değersizleştirmeye başlar.





KAÇAN KENDİNİ SUÇLU HİSSEDER



Özellikle partneriniz sizin ona bağımlı olduğunuzu keşfederse ilişkiden ve sizden sürekli kaçmaya başlar. Siz de bu aşk çemberinde kendinizi git gide daha değersizleştirmeye başlarsınız ve öz güveniniz hızla düşmeye devam eder. Öz güveniniz azaldıkça da diğer tüm sosyal ilişkileriniz de bundan zarar görmeye başlar. Ve git gide yalnızlaşırsınız. İlişkide kaçan taraf olan kişi somut bir şekilde bir uzaklaşma nedeni bulamaz. Neden kaçtığını anlayamaz. Bu durumla ilgili de sizden nedensiz uzaklaştığı için kendini suçlu hisseder. Sevdiği halde neden uzaklaştığını anlayamayan kişi hissettiği bu suçlulukla da ilişkiden uzaklaşmaya başlar. Bu durumun önlemini almak için en temelde ilişkideki kişiler bireysel alanlara sahip olmalıdır. Partnerinizin kendi başına ve kendi sosyal çevresiyle de vakit geçirmesine izin verin. Hatta siz de kendinize bu alanları tanıyın.