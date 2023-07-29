Uzm. Klnk. Psikolog Esra Ezmeci anlattı! Duygusal şiddete maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız?

Psikolojik şiddeti yaşatan kişi doğruları, yaşamda yapılması gerekenleri, karşıdakinin ne yapması, ne düşünmesi, ne hissetmesi gerektiğine dair en doğru şeyleri kendisinin bildiğini düşünmektedir. Bundan dolayı da sürekli olarak bu yönde eleştiriler yapar. Mağdurun kendi doğrularında hareket etmesini talep eder mağdur bu doğrultuda davranmazsa da onu cezalandırmaya çalışır. Ceza, fiziksel olarak değil duygusal olarak sağlanır. Suçlar, aşağılar, eleştirir, küser, dalga geçer, hakaret eder, utandırır, yok sayar ve en sona gelindiğinde de mağduru suçlu hissettirir. 'Sen ne bilirsin ki, aptal!'





PSİKOLOJİK ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

1. Kendinizi önemseyin: Psikolojik şiddete maruz kalmak kişiyi hem biyolojik hem de psikolojik olarak çok zor bir durumun içine sokar. Sağlığınız ve güvenliğiniz sizin sorumluluğunuzdadır, bundan dolayı size zarar veren davranışları engelleyerek kendinizi ilk sıraya koyun.

2. Duygularınızla sürekli temas halinde olun:

Duygularınızı hem tanımak hem de ifade etmek oldukça önemlidir. Evliliğinizde kendinizi ifade edip duygularınızı paylaşırken kendinize güvenin. İletişim hem size yapılan psikolojik şiddeti engellemek hem de sorunları çözebilmek için güçlü bir araçtır.

3. Destek almaktan kaçınmayın: Aileniz, dostlarınız veya güvendiğiniz bir psikologtan konu ile ilgili yardım talebinde bulunun. Bu gibi güvendiğiniz kişilerle yaşadıklarınızı, düşünce ve duygularınızı paylaşmak, kendinize var olan güveninizi artırıp sizi güçlendirir.

4. Koruyucu sınırların gücünden faydalanın: Evliliğinizde de var olan sınırlarınızı sürdürmeye devam edin. Bunları kurduğunuz iletişimde açıkça belirtin. Sınırlarınıza saygı duyulmasını istiyorsanız bu sınırları net bir şekilde hem sözel hem davranışsal sürdürmelisiniz. 5. İletişim becerilerinizi geliştirin: İlişkinize katkısı olacak saygı içeren ve aynı zamanda ilişkinizi geliştirecek bir iletişim dili kullanmaya çalışın. Empatiyi kullanmak bu yolda eşinizin duygularını anlamaya ve ona destek olmanıza yardımcı olabilir.

6. Değerinizi kendinize sürekli hatırlatın: Kendinizi önemsemek, değer vermek, sürekli olarak kendiniz için bir şeyler yapıyor olmak psikolojik şiddetin etkilerini hem minimuma indirir hem de psikolojik şiddet görme ihtimalimizi azaltır.