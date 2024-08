Uzm. Klnk. Psk. Esra Ezmeci mükemmel ilişkinin anahtarını açıkladı: "Her şeyin özü..."

6- HER ŞEYİN ÖZÜ KİŞİSEL HAYATIM

İlişkide sen, ben ve biz alanları vardır. Her birinin korunması bir diğerini destekler. Sen ve ben sayesinde sağlıklı bir biz ortaya çıkar. Kendi kişisel hayatınızı ve değerlerinizi koruduğunuzda kendinize olan güveninizi arttırırsınız. Bunu karşınızdaki kişi de yaptığında sağlıklı benler sağlıklı bir bizde buluşmaya devam eder. Karşınızdaki kişinin kişisel bölgesini desteklediğinizde hem ona destek sağlamış hem de ilişkideki temel prensip olan dengeyi korumuş olursunuz.



DENGEYİ BOZUYOR OLABİLİR MİSİNİZ?

Sonuç olarak insanın kurmuş olduğu ilişkilerde temel prensip denge sistemi üzerine kurulu olmalıdır. Yani her iki tarafın da birbirine gösterdiği ilgi, sevgi ve benzeri duygular eşit olmalıdır. Bu durumu sadece duygusal ilişkilerde değil iş, arkadaşlık, komşuluk, çocuklarınızla ve eşinizle olan ilişkilerinde de sağlamalısınız. Eğer ki ilişkilerde denge sağlamakta zorlanıyor veya endişeleniyorsanız bu durumun temellerini geçmişinizde aramak gerekli. Acaba karşınızdaki kişi hayatınızdan gider diye korktuğunuz için verici olan tarafta olup ilişkinin dengesini bozuyor olabilir misiniz? Ya da çocukluktan beri üzerinize kurtarıcı yeleği sürekli giydirildiğinden ötürü şimdi de ilişkilerinizde hep kurtarıcı olup yine dengeleri alt üst ediyor olabilir misiniz? Ya da sevilmek için hep karşı tarafın talep ve isteklerini karşılamak ona boyun eğmek zorunda olduğunuzu mu hissettiniz? Korkularınızla yüzleşin, onları görmezden gelmeyin. Ne kadar kısa sürede yüzleşirseniz o kadar az korkarsınız.