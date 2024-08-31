Uzm. Klnk. Psk. Esra Ezmeci mükemmel ilişkinin anahtarını açıkladı: "Her şeyin özü..."

Sağlıklı bir ilişki yürütmenin temel anahtarı nedir diye sormuş olsalar kullanacağım tek kelime 'denge' olurdu. Evrende her şey mükemmel bir denge sistemi üzerine kurulu ve bu denge bozulduğunda tüm sistem bozuluyor. İlişkilerin bozulmasının temel nedeni de aslında genellikle ilişkilerde dengenin sağlanmamasından kaynaklı gerçekleşir.



Hem romantik hem de sosyal ilişkilerde denge kurmak için bu ilişkide var olan kişilerin ilişkilerine eşit düzeyde katkı sağlayıp, birbirlerine sağlıklı oranda sevgi ve saygı vermeleri yoluyla ancak dengeli bir ilişki kurmak mümkün olur. Şöyle bir şekilde örneklendirelim: Çok özenle yetiştirdiğiniz bir bitkiye fazla su verdiğinizde de, az su verdiğinizde de kurur. İnsan ilişkileri de aynı bu şekilde, bir şey az veya fazla olduğunda zarar görmeye mahkumdur.



Denge eşittir yaşam demektir. Denge prensibinde kurduğunuz tüm ilişkiler hayatınızda ilişki konusunda yaşayacağınız zorlukların azalmasını ve kurduğunuz her ilişkinin daha anlaşılır olmasına yarar sağlar. Bunun dışındaki size zarar veren her türlü ilişkiyi de elemeye başlarsınız.