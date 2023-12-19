Uzman psikolog anlattı: Mutlu evliliğin 5 altın kuralı! En önemli nokta...





"Farklılıklar birbirimizi tamamlayan özelliklerimizdir"

Farklılıkları kabul etmenin ve uyum sağlamanın evliliklerde önemli olduğunu belirten Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, "Farklılıklara saygı göstermek ve değişimlere adapte olmak ilişkileri güçlendirir. Ortak noktalar bulunmalı ve birlikte uyum içinde yaşanmalıdır. Farklılıklar bir zenginlik olarak görülmeli ve çiftlerin birbirlerini tamamlayan özellikleri olarak kabul edilmelidir. Birlikte kaliteli zaman geçirmek evlilikler için önemlidir. Ortak ilgi alanlarına zaman ayırmak ve keyifli aktiviteler yapmak ihmal edilmemelidir. Bireyler birbirlerine odaklanmak için düzenli olarak kaliteli zaman ayırmalıdırlar. Birlikte yürüyüşe çıkmak, seyahat etmek, ortak hobiler edinmek veya kursa katılmak gibi aktiviteler yapılabilir" ifadelerini kullandı.





"Ortak çözümler bulmak hedeflenmeli"

Evlilikte tartışmaların kaçınılmaz olduğunu ancak bunları yapıcı bir şekilde çözebilmenin önemine değinen Uzm. Psk. Gökçe, "Sorunların birlikte çözümü aranmalıdır. Tartışmaların yapıcı bir şekilde yönetilmesine ve karşı tarafın bakış açısı anlamaya çalışılmalıdır. Ortak çözümler bulmayı hedeflemek ve ilişkiyi olumsuz etkileyen sorunları çözmeye çalışmak önemlidir" açıklamasında bulundu.