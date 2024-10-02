Adet sancılarındaki gizli tehlike! Meğer kısırlık belirtisiymiş...

Kadınlarda son dönemlerde sıklıkla tespit edilen çikolata kisti (Endometriozis), tedavi edilmediği durumlarda ciddi ağrılara ve kısırlığa sebep oluyor.

İHA Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:49 PAYLAŞ ABONE OL

Ağrılı adet dönemleri, kronik kasık ağrısı ve infertilite (kısırlık) çikolata kistinin en sık görülen üç belirtisi olarak biliniyor. Kadınlar, bu belirtilerle uzmanlara başvuruyor ve hasta ile doktorun görüşmesi sonucu tedavi haritası belirleniyor. Kist sonucu şiddetli ağrı, günlük yaşamı da etkileyerek çalışmayı, sosyalleşmeyi ve egzersiz yapmayı zorlaştırabiliyor.





"18-45 YAŞ ARASI KADINLARIN HASTALIĞI"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Noyan, çikolata kistlerinin üreme çağındaki kadınlarda daha fazla görüldüğüne dikkat çekerek, "18-45 yaş arası kadınların hastalığıdır. Rahim içi dokusunun yumurtalıklara yerleşmesi sonucu bu kist oluşuyor. Bu kistlerde de kanama başlıyor ve zamanla bu kan birikiyor. Erimiş çikolata kıvamında bir görüntü olduğu için bu kistlere çikolata kistleri deniliyor" dedi.



"KİST GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 15'LERE KADAR ÇIKIYOR"

Çikolata kistlerinin görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Noyan, yaygın olarak kullanılan pelvik ultrasonografi ile yumurtalıklarda çikolata kistlerini rahatlıkla tespit edebiliyoruz, bu kistler yüzde 5-6'lara kadar görülebiliyor. Üreme çağındaki kadınlarda bu kistlerin görülme sıklığı yüzde 15'lere kadar çıkıyor. Hasta ağrı ve kısırlık şikayetleriyle bize başvuruyor. Bu ağrı genelde kasık ağrısı şeklindedir. Bazen de karnın üst bölgesine, bel ve bacaklara yayılabilir. Kısırlık ile başvuran hastalarla da görüşerek uygun tedaviyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.