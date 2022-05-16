Anne olması imkansız dendi! 30 yaşında menopoza girdi: Tek bir embriyoyla mucize gerçekleşti

Betül Hacıosmanoğlu’na henüz 30 yaşında erken menopoz teşhisi konuldu. Çocuk sahibi olması imkânsız gibiydi. Hiç pes etmedi. 6 ay plazma tedavisi gördü. Rezervdeki 5 yumurtadan sadece biri sağlıklıydı. O tek embriyoyla mucize gerçekleşti. Anneliği tadan genç kadın: Artık hayatımda imkânsıza yer yok. Çok mutluyum.

DİDEM SEYMEN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:35

Betül Hacıosmanoğlu'na 30 yaşındayken erken menopoz teşhisi konuldu. Farklı merkezlere gittiğinde çocuk sahibi olamayacağı söylendi. "İmkânsız, boşuna uğraşmayın" denildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Eray Çalışkan ise PRP tedavisini önerdi. Hiç vakit kaybetmeden PRP tedavisine başlandı. 6 ay süren tedavi sürecinin sonunda muayeneye gittiğinde 5 yumurta görüldü.

"ERKEN YUMURTALIK YETMEZLİĞİ SORUNLARDAN BİRİ" Bunlardan yalnızca bir tanesi sağlıklıydı. O tek embriyo ise şimdi 1.5 yaşındaki Berra. Betül Hacıosmanoğlu, 'Çok mutluyum, artık hayatımda imkansıza yer yok' dedi. Prof. Dr. Çalışkan ise "Kadınların 10 binde biri 20 yaşından önce, binde biri 30 yaşından önce ve yüzde 1'i 40 yaşından önce adetten kesilir ve menopoza girer. Diğer bir sorun ise "erken yumurtalık yetmezliği"dir. Bu durum kadınların düzenli adet görseler de yumurtalarının bitmesini veya tek tük kalmasını ifade eder.