Erken menopoz hayatınızı sessizce değiştiriyor! Bu belirtilere dikkat...

Erken menopozun hem fiziksel hem de psikolojik olarak önemli etkileri olabildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatih Aktoz, önemli bilgiler paylaştı… Erken menopozun pek çok nedeni olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aktoz, "Bunlar arasında genetik yatkınlık, otoimmün hastalıklar, kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavileri, yumurtalıklara zarar veren cerrahi müdahaleler ve çevresel faktörler yer almaktadır. Ailede erken menopoz geçmişi olan kadınlarda bu risk daha yüksektir" dedi.

OF ÇOK SICAK!

Erken menopoz belirtilerinin genellikle klasik menopoz belirtileriyle benzer olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aktoz, bunları şöyle sıraladı:

Adet düzensizlikleri ve adet görememe

Kısırlık

Ateş basmaları ve terlemeler

Uyku problemleri

Vajinal kuruluk ve cinsel istekte azalma

Ruh hali değişiklikleri, depresyon ve kaygı

Kemik erimesi

Ciltte kuruluk

Saç dökülmesi

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR

Menopozun, östrojen hormonundaki düzeylerin düşmesiyle birlikte kadın vücudunda çeşitli değişikliklere neden olduğunu belirten Doç. Dr. Aktoz, "Erken menopoz ise bu etkilerin daha erken yaşlarda başlamasına yol açar. Bu durum, kalp-damar hastalıkları riskinin artmasına, kemik erimesine, bilişsel fonksiyonlarda azalmaya ve ruhsal sağlık sorunlarına neden olabilir. Erken menopoz, aynı zamanda doğal yollarla gebelik şansını önemli ölçüde azaltabilir" dedi.



FSH SEVİYELERİ TESPİT EDİLMELİ

Erken menopoz tanısının, 40 yaş altındaki kadınlarda adet görmeme ile birlikte yüksek folikül uyarıcı hormon (FSH) seviyelerinin tespit edilmesi ile konulabildiğini söyleyen Doç. Dr. Aktoz, şöyle dedi: "Seyrek adet gören kadınlarda FSH testi için en uygun zaman adet döngüsünün üçüncü günüdür. Adet görmeyen kadınlarda ise test herhangi bir günde yapılabilir. Ayrıca, sıcak basmaları ve vajinal kuruluk gibi kadınlık hormonu olan östrojen eksikliğine bağlı semptomlar, erken menopoz tanısını düşündüren önemli bulgulardır. Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi için Anti-Müllerian Hormon (AMH) testi ve ultrasonla folikül sayımı gibi ileri tetkikler de kullanılabilir."



DENGELİ BESLENİN EGZERSİZ YAPIN

"Erken menopoz tam anlamıyla geri döndürülemez, ancak belirtilerin yönetilmesi ve uzun dönem sağlık etkilerinin azaltılması mümkün olabilir" diyen Doç. Dr. Aktoz, şu önerilerde bulundu:

Tedavilerle eksilen östrojen ve progesteron hormonları yerine konulup, semptomlar hafifletebilir ve erken menopozun yol açtığı riskler azaltılabilir.

Dengeli beslenmek.

Doktor önerisiyle D vitamini ve kalsiyum desteği alınabilir.

Sigara ve alkolden uzak durmak.

Düzenli egzersiz yapmak, kemik ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Psikolojik destek almak, erken menopoz yaşayan kadınların ruhsal sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilir.



BEBEK UMUDUNA YUMURTA DONDURMA TEDAVİSİ

Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için ise bazı üreme teknolojilerinin umut verici çözümler sunduğunu da belirten Doç. Dr. Aktoz, "Yumurtalık rezervi henüz tamamen tükenmeden önce yumurta dondurma işlemi, doğurganlığın korunması açısından önemli bir seçenek olabilir. Yumurtaların erken menopoz öncesinde toplanarak dondurulması, ilerleyen yıllarda tüp bebek tedavisi ile gebelik elde etme şansını artırabilir. Erken menopoz, hem fiziksel hem de psikolojik etkileri olan önemli bir sağlık sorunudur. Kadınların adet düzeni ve vücutlarındaki değişikliklere dikkat etmeleri ve erken menopoz belirtisi görüldüğünde bir uzmana başvurmaları oldukça önemlidir. Uygun tedavi ve destekle erken menopozun etkileri en aza indirilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir" dedi.