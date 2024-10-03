Her 8 kadından 1'i risk altında! Ölümcül tehdide karşı bu belirtiye dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin kendi kendine muayene ve tarama programları sayesinde erken teşhis edilebildiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:01 PAYLAŞ ABONE OL

Dünyada her 8 kadından birinin yakalanacağının öngörüldüğü meme kanseri ile ilgili uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Kadınların ayda bir kez kendi kendilerini muayene etmelerinin erken teşhis için önemli olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, "Adet görenler için ideal zaman adet başladıktan sonraki 5-7'nci günler arasıdır. Adet görmeyenler ise ayın belli bir gününü belirlemeli ve kendi kendilerini muayene etmelidirler" dedi.



Hangi tür durumlarda hastanelere başvurulması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Gömeç, "Memedeki herhangi bir şişlik, çöküntü, kızarıklık, meme başının içine çökmesi, meme başından kanlı ya da şeffaf akıntı gelmesi doktora başvurma sebepleri olmalıdır. Erken tanı konulan hastaların tedavisinde yaklaşık yüzde 80'lere varan meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. İleri hastalık durumlarında önce ilaç tedavisi ile kanseri küçültüp, daha sonra meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. Son yıllarda gelişen onkoplastik cerrahi teknikleri ile eskiden yapılan meme estetiğini bozan ameliyatlar artık sık yapılmamaktadır. Güncel cerrahi tekniklerle hem kanser tedavisi yapılırken hem de memenin estetik yapısı korunabilmektedir. Ayrıca memenin bazı ilerlemiş kanserlerinde ya da genetik geçiş tespit edilen hastalarda memenin içi boşaltılıp, silikon protez ile yeniden meme estetiği sağlanabilmektedir. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır, yeter ki erken teşhis edilebilsin" diye konuştu.