Kadınlar dikkat! Bu hastalık "kanser gibi" ilerleyici...

Dünyada yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen kronik bir hastalık olan endometriozisin yaklaşık 10 kadından birinde görüldüğüne dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı Kayalarlı, “Ağrı, kanama, gebe kalmada zorluk endometrioziste en sık karşılaşılan yakınmalardır. Hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte, en çok 30-40 yaşları arasında yaygındır” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:13 PAYLAŞ ABONE OL

Endometriozisin rahim iç tabakasının normalde olması gereken yer dışında vücudun başka yerlerinde bulunması ile karakterize, östrojen bağımlı bir hastalık olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Seher Sarı Kayalarlı, Mart ayının Endometriozis Farkındalık Ayı olması nedeniyle bilgilendirmede bulundu.





"KANSER GİBİ İLERLEYİCİ BİR YAPISI VAR"

Endometriozisin kanser olmamasına rağmen, kanser gibi ilerleyici bir yapısı olduğunu ve kontrol altına alınıp tedavi edilmesi gerektiğini işaret eden Dr. Kayalarlı, "Dünyada yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen kronik bir hastalıktır. Endometriozis yaklaşık 10 kadında birinde görülmektedir. Ancak bazı sorunları olan kişilerde daha fazla görülebilmektedir. Örneğin, gebe kalma sorunu olan kadınlarda yüzde 40'lar civarında, ilaç tedavisine cevap vermeyen süreğen kasık ağrılı adölesan (ergenlik) çağındaki kızlarda ise yüzde 75'ler civarında görülebildiği gösterilmiştir" diye konuştu.