Kadınların korkulu rüyasıydı, gerçek çok başka çıktı! Menopoz hakkında ezber bozan açıklama...

Menopozun bir hastalık değil yaşama evresi olduğunu söyleyen Dr. Burak Tanır, "İlk başta şunu söylemem gerekirse menopoz bir hastalık değildir. Menopoz her kadının belirli bir döneminde yaşayacağı bir yaşam evresidir. Nasıl ki bir ergenlik, gebelik gibi kadınların belirli dönemleri oluyorsa menopoz da her kadının yaşayacağı bir evredir.

Bizim ülkemizde menopoza giriş yaşı yaklaşık 48-52 yaş arasıdır ortalama olarak. Fakat tabii bu her kadında değişiklik gösterebilmektedir. Menopozun klinik belirtileri de hastadan hastaya değişiklik göstermekle birlikte özellikle tabii ki bir adette düzensizlik ve adette yavaş yavaş kesilmeyle başlayan bir süreç. En sık görülen belirtileri ateş basmaları, gece terlemeleridir. Bunun yanında uykusuzluk, duygu durum bozuklukları, kas eklem ağrıları, unutkanlık, cinsel isteksizlik ve depresyon hali gibi belirtileri de olabiliyor" dedi.





"KİŞİYE GÖRE TEDAVİ UYGULANIYOR"

Dr. Tanır, tedavilerin kişiye göre uygulandığını söyleyerek, "Menopozun tedavi yöntemlerinde de yine biz kişiye göre tedavi uyguluyoruz. Hastanın yaşı, risk faktörleri ve şikayetleri hastanın tedavisini belirlememizde önemli bir etken oluyor. Menopozun tedavisi olarak bizim vermiş olduğumuz hormonal ve hormonal olmayan tedaviler var. Şunu bir kere mutlaka her hastaya söylemek istiyorum. Menopozda kullandığımız hormon replasman tedavilerinin kanser yapıcı etkileri, eğer hasta bu tedavileri kullandığı sürede düzgün bir jinekolojik muayene, ultrason, meme muayenesi gibi takiplerini düzenli bir şekilde yaptırıyorsa yapılan çalışmalarda yok denecek kadar az. Tam tersi bu tedaviler hastaların sağlıklı ve konforlu bir menopoz süreci geçirmelerini sağlamaktadır. Bunun yanında bizim hormonal olmayan tedavilerimiz de var menopoz hastalarında kullandığımız. Hastanın şikayetine göre belirliyoruz bunu da. Örneğin uyku sıkıntıları olan hastaya, duygu durum bozuklukları olan hastaya, kas eklem ağrıları olan hastaya yaptığımız çeşitli mesela magnezyum tedavileri var, kalsiyum tedavileri var veya antidepresan tedaviler var veya alternatif tıp olarak akupunktur tedavileri son dönemlerde kullanılıyor. Bu tip tedavileri uygulayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.



"MENOPOZUN İLK AŞAMASI KABULLENMEK"

Menopoz sürecinin ilk aşamasının kabullenmek olduğunu söyleyen Tanır, "Şunu mutlaka söylemek istiyorum. İlk başta dediğim gibi bu menopoz bir hastalık değil. Dolayısıyla menopoz sürecinin ilk aşaması hastanın menopoza girdiğini ve yaşayacağı şeyleri kabullenmesidir. Bunları düzenli takiplerle, düzenli fiziksel egzersizlerle biz bir takım şikayetleri minimuma indirmeye ve menopoz sürecini hastaların sağlıklı ve konforlu geçirmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.