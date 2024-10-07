Kanserin gizli tehditleri! Uzman uyardı: "Semptom beklemeden tarama yaptırın..."

ERKEN TANININ HAYAT KURTARAN ROLÜ

Meme kanserinin erken aşamalarda teşhis edilmesinin tedavi başarısını artırdığını vurgulayan Op. Dr. Arısoy, erken tanı yöntemlerinin önemini şöyle açıkladı:

"Erken teşhis, meme kanserinin daha az agresif bir şekilde yakalanarak tedavi edilmesine ve hastanın yaşam kalitesinin korunmasına yardımcı olabilir. Mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi tarama yöntemleri, hastalığın erken aşamada tespit edilmesini sağlar. Özellikle 40 yaşından itibaren düzenli mamografi taramaları yapılması, hastalığın erken evrede yakalanmasını ve tedavi sürecinin daha başarılı olmasını sağlar."

Hormonal faktörlerin ve yaşam tarzı seçimlerinin de meme kanseri riskini etkileyebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Arısoy, "Östrojen ve progesteron hormonları, meme kanseri gelişiminde rol oynayabilir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak, risk faktörlerini azaltabilir" diye konuştu.