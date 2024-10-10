Mamografi nasıl çekilir? Bilinmeyenleri uzmanı cevapladı: "Öncesinde mutlaka..."

Erken teşhisle tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olan meme kanserinde tarama programları büyük önem taşıyor. İlk kez mamografi çektirecek kadınlara bilgiler veren Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, “Mamografi çekimi sadece birkaç dakika sürer ve çok hafif bir ağrı oluşabilir. Mamografi çekimine giderken göğüs ve koltuk altı bölgesine pudra, deodorant, krem sürülmemeli. Mamografiden 1-2 hafta önce kafeinli gıda tüketimine ara verilmeli” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 10.10.2024 13:23 PAYLAŞ ABONE OL

Meme hastalıklarının tarama ve teşhisinde yaygın olarak kullanılan mamografi, düşük doz X ışını kullanılarak yapılan radyolojik bir görüntüleme sistemidir. Amerikan Kanser Enstitüsü ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; meme kanserinin erken teşhis ve tedavisi için 40 yaşından itibaren kadınların yılda bir kez mamografi çektirmesi önerilir. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, "40 yaş altında özel bir neden olmadıkça mamografi çekilmez. Bunun sebebi; genç kadınlarda meme dokusunun yoğun olması nedeniyle yeterli bilgi alınamamasıdır" dedi.





KOZMETİK ÜRÜNLER, MAMOGRAFİ FİLMİNİN DOĞRULUĞUNU ETKİLEYEBİLİR

İlk kez mamografi çektirmeye hazırlanan kadınlar için bilgiler veren Doç. Dr. Bölükbaşı, şunları söyledi: "Mamografi çekimi için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Mamografi çekimine giderken göğüs bölgesinde ve koltuk altında pudra, deodorant ya da krem gibi kozmetik ürünler kullanılmaması önerilir. Bu maddeler, mamografi filmi üzerinde kuşkulu görüntülere yol açarak tanıda hataya neden olabilir."