Memede ağrı kanser belirtisi mi?

Meme kisti; meme ağrısı ile kendini gösterebilir. Memede en sık görülen sorundur. 30 yaş ile menopoz dönemindeki kadınlarda daha sık görülür. Tek bir kist olabileceği gibi, meme dokusu içinde irili ufaklı çok sayıda kistten oluşabilir. Genellikle memenin üst dış kadranda yerleşir ancak tüm meme dokusunu etkileyerek her iki memede de rahatsızlık verebilir. Göğüs kistlerine meme ağrısı eşlik edebilir. Genellikle tedavi gerektirmez ve izlenebilir. Hastaları rahatsız eden büyük kistler nadiren iğne ile boşaltılabilir. Ancak bu kalıcı etkileri olan bir müdahale değildir, tekrarlanabilir.

FİBROADENOM; ERGEN VE GENÇ KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

Meme kistlerinden sonra en sık görülen meme hastalığıdır. Kanser değildir ve neredeyse hiç kanser olmaz. Ergenlerde ve genç kadınlarda daha sık görülür. Aynı memede veya her iki memede aynı anda birden fazla fibroadenom olabilir.

Genellikle 2-3 cm'dir. Geniştirler, nadiren çok büyük çaplara ulaşıp meme asimetrisine neden olabilirler. Kitle varlığı hastayı rahatsız ediyorsa alınabilir. Ancak bunların çıkarılmasına tıbbi olarak gerek yoktur, izlenebilirler.

MEME ENFEKSİYONU, EMZİRME SEBEBİYLE OLUŞABİLİR

Meme dokusunun mikrobiyal enfeksiyonlarıdır. Esas olarak emzirme sırasında meme uçlarının çatlaması nedeniyle oluşur. Göğüste sertlik, kızarıklık, ağrı ve artan cilt sıcaklığı gibi enfeksiyon belirtileri olabilir.

Henüz apse yoksa ve sadece enfeksiyon belirtileri varsa antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir apse oluşmuşsa boşaltılmalıdır. Bazı durumlarda iğne ile işlem yapılabileceği gibi bazen açık cerrahi drenaj gerekebilir. Her durumda, antibiyotik tedavisine uzun süre devam edilmelidir.

DUKTAL EKTAZİ; SÜT KANALLARIN GENİŞLEMESİ SEBEBİ İLE OLUŞUR

Meme uçlarının altında bulunan süt kanallarının genişlemesidir. Meme ucundan açık renkli, sıvı benzeri bir akıntıya neden olabilir. Muayenede, meme ucunun altında sert bir yumru palpe edilir. Genellikle tedavi gerektirmez. Nadir durumlarda, tedavi için alanın çıkarılması gerekebilir.

İNTRADUKTAL PAPİLLOM; ORTA YAŞLI KADINLARDA GÖRÜLÜR

Meme uçlarının arkasındaki süt kanallarında oluşan iyi huylu tümörlerdir.

Orta yaşlı kadınlarda daha sık görülür. Meme başı akıntısına neden olabilir. Gerektiğinde içinde bulunduğu süt kanalı ile birlikte cerrahi olarak çıkartılır.

YAĞ NEKROZU; GÖĞÜS DERİSİNİ TAHRİŞ EDEBİLİR

Klinik muayene ve mamografik bulguları meme kanserine çok benzeyen benign bir meme hastalığıdır.

Daha çok yaşlı kadınlarda ve yağ dokusundan zengin memelerde görülür. Travma, enfeksiyon ve diğer sebepler yağ nekrozuna neden olabilir. Zayıf sınırları olan sert bir kütle olarak düşünülebilir. Göğüs derisini tahriş edebilir. Mamografi mikrokalsifikasyonlar gösterebilir. Klinik muayene ve mamografi bulguları meme kanserine çok benzeyen iyi huylu bir meme hastalığıdır.