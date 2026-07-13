Uzmandan önemli uyarı: Bu dönemi kaçıranlarda kemik kırığı riski artıyor

Menopoz döneminde artan kemik erimesi riski, erken dönemde alınacak önlemlerle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, kemik sağlığının korunmasında menopoz öncesi değerlendirme, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve kişiye özel tedavi planlamasının kritik rol oynadığını ifade etti.
"KEMİK SAĞLIĞI İÇİN EN KRİTİK DÖNEM MENOPOZ ÖNCESİ"
Kemik sağlığının korunmasında menopoz öncesi dönemin kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergen, "Kemik erimesini menopoz sonrasında değil, menopoz öncesinde başlayan ve sonrasında devam eden bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Özellikle menopoz öncesi ile menopozdan sonraki ilk 5-7 yıllık dönem bizim için çok değerli. Bu süreçte kemik yoğunluğunu koruyabilirsek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik kaybı ve kırık riskini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Bu nedenle adet düzensizlikleri başladığı dönemde kemik yoğunluğunu değerlendirerek gerekli koruyucu tedavilere başlamayı hedefliyoruz" dedi.
"KEMİK ERİMESİ BAŞLAMADAN ÖNLEM ALINMALI"
İleri yaşlarda görülen osteoporozun yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Ergen, "60-65 yaş sonrasında osteoporoza bağlı patolojik kırıkları daha sık görüyoruz. Bu dönemde tanı konulan kemik erimesi çoğu zaman geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmış oluyor. Bu nedenle risk faktörlerini erken belirlemek, kemik kaybı başlamadan önce gerekli önlemleri almak ve hastaları güçlü bir kemik yapısıyla menopoza hazırlamak büyük önem taşıyor" diye konuştu.
"BESLENME, EGZERSİZ VE TEDAVİ BİRLİKTE PLANLANMALI"
Kemik sağlığının tek bir yöntemle korunamayacağını belirten Prof. Dr. Ergen, "Kemik sağlığını üç ayaklı bir sistem olarak değerlendirmek gerekiyor. Beslenme, egzersiz ve uygulanacak tedaviler birlikte planlanmalı. Sadece vitamin desteğiyle başarılı sonuç almak mümkün değil. Direnç egzersizleri yapmak, kas kütlesini korumak ve dengeli beslenmek tedavinin ayrılmaz parçalarıdır. Çok zayıf olmak da fazla kilolu olmak da kemik sağlığı açısından risk oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.
"TEDAVİ HER KADIN İÇİN FARKLILIK GÖSTERİYOR"
Tedavi planının kişiye özel hazırlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergen, "Her kadının ihtiyaçları farklıdır. Aile öyküsü, kullanılan ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, boy, kilo ve yaşam tarzı tedavi planını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle menopoz sürecine giren ya da adet düzensizliği yaşayan kadınların mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak kişiye özel değerlendirme yaptırmaları gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.