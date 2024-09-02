"Yemiyorum yine de kilo alıyorum" diyenler dikkat! Meğer o hastalığın sinyali olabilirmiş…

Hormon bozuklukları, adet dönemi düzensizlikler, saç dökülmesi, kilo alımı, cilt problemleri, gebe kalamama gibi kendini belli edebilir ve birçok kadının yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve bu bozukluklar altta yatan bazı hastalıkların da belirtisi olabilir. Konu ile ilgili Kadın Hastalıkları Doğum Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Zeki Salar, zamanında tanı konulmasının altını çizerek, tedavi edilmediğinde bu durumun kronikleşebileceğini ifade etti.

HORMON BOZUKLUKLARINA İŞARET EDEN SORUNLAR

Altta yatan sorunun tespit ve tedavisi ve sağlıklı bir yaşam için hormon dengesinin kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Op. Dr. Salar, kadınların dikkat etmesi gereken işaretler konusunda şu bilgileri verdi:

"Kadınlarda hormon bozukluklarının belirtileri oldukça çeşitlidir ve vücudun farklı sistemlerini etkileyebilir. Yaygın şikayetler içinde adet düzensizlikleri ilk sırada yer alır. Normalden daha sık veya daha seyrek adet görme, uzun süre adet görmeme ya da ağrı veya kramp hissinin yoğun hissedildiğinde hormon bozuklukları düşünülmeli. Bunun yanında özellikle karın bölgesinden olmak üzere genel olarak hızlı kilo alınması ya da diyet ve egzersize rağmen kilo vereme, akne, saç dökülmesi ya da aşırı kıllanma, cinsel istekte belirgin azalma da işaretler arasında yer alır. Hormon bozukluklarının üreme sağlığı ile de yakın ilişkisi var. Bu nedenle gebe kalmakta zorlanan ya da tekrarlayan düşük sorunları yaşayan kadınlarda bu duruma neden olabilen bozukların tespiti ve tedavisi önemlidir. Ancak sözünü ettiğimiz belirtiler diyabet, yumurtalık kistleri gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceği için bu semptomlar mutlaka önemsenmeli ve altta yatan nedenler belirlenmelidir."