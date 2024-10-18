Yüz kadından biri bu sorunu yaşıyor! Annelik hayaline engel olmasın...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Vural Yalman, erken menopozun annelik şansının kaybına neden olabileceğini söyledi. Menopoz kadınların adet kanamasının kesilmesi ve yumurtlamanın sona erdiği evre olarak tanımlanır. Birçok kadının korktuğu erken menopoz, annelik şansının kaybına neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Vural Yalman erken menopoz hakkında bilinmesi gerekenlere değindi.

İHA Giriş Tarihi: 18.10.2024 13:55 PAYLAŞ ABONE OL

Menopozun, yumurtalık fonksiyonlarının kaybına bağlı olarak oraya çıkan adet kanamalarının kalıcı olarak kesilmesi olduğunu belirten Op. Dr. Merve Vural Yalman "Menopoz diyebilmemiz için son adet üzerinden 1 yıllık sürenin geçmesi gereklidir. Menopoz oluşmadan önce 4 ila 8 yıl arası ortalama 5 yıl olarak kabul edilen ve bizim perimenopoz dediğimiz bir geçiş süreci yaşanır. Bu geçiş sürecinde kanama düzensizlikleri başta olmak üzere östrojen hormon düzeyi azalmasına bağlı menopoz bulguları izlenebilir" dedi.





TÜRKİYE'DE ORTALAMA MENOPOZ YAŞI 47 OLARAK KABUL EDİLİYOR

Menopoz döneminde neler yaşandığına da değinen Op. Dr. Merve Vural Yalman, Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 47 yaş olarak kabul edildiğini belirterek, "Sıcak basması, kemik erimesinde hızlanma, genital alandaki hormonal çekilme ile beraber vajinal kaşınma, yanma, cinsel birliktelik de ağrı görülebilir. Kollojen seviyesinin azalması ile beraber vajinal bölgeye olan idrar kesesi ve barsak sarkmalarında artış ortaya çıkabilir. Hormonal çekilmenin idrar kesesi ve idrar yollarına olumsuz etkisi ile idrar kaçırmaları oluşabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonları görülebilir. Kalp damar sistemi hastalıklarında artış olabilir. Türkiye'de 47 yaş ortalama menopoz yaşı olarak kabul ediliyor. Yaşam döngümüzün fizyolojik durağı menopoz ile ilgili kadınların korkulu rüyası erken menopoz (prematürovaryan yetmezlik)dur'' dedi.