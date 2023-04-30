Bakışlarınızı değiştirecek makyaj tüyosu! Göz pınarlarınıza bunu sürerseniz...

Gözleri daha büyük göstermek için kullanabileceğiniz bazı makyaj tüyoları şunlardır:
KİRPİK KIVIRICI
Kirpik kıvırıcı kullanarak kirpiklerinizi kıvırabilirsiniz. Bu, gözlerinizin daha açık ve daha büyük görünmesini sağlayacaktır.
SİYAH EYELİNER
Siyah eyeliner kullanarak gözlerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz. Gözlerinizin iç köşelerindeki siyah eyeliner, gözlerinizin daha büyük ve daha canlı görünmesini sağlayacaktır.
GÖZ KALEMİ
Göz kalemi kullanarak gözlerinizi daha büyük gösterebilirsiniz. Göz altlarında kullanacağınız göz kalemi, gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayacaktır.
GÖZ FARI
Göz farı kullanarak gözlerinizi daha büyük gösterebilirsiniz. Açık renkli göz farları kullanarak göz kapaklarınızın üst kısmını aydınlatabilirsiniz. Bu, gözlerinizin daha büyük ve daha canlı görünmesini sağlayacaktır.
KİRPİK UZATICI
Kirpik uzatıcı kullanarak kirpiklerinizi daha uzun hale getirebilirsiniz. Bu, gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayacaktır.
GÖZLERİNİZİ AYDINLATIN
Gözlerinizin iç köşelerini aydınlatarak gözlerinizi daha büyük gösterebilirsiniz. Bu, gözlerinizin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayacaktır.
Unutmayın ki herkesin göz şekli farklı olduğu için, herkes için aynı makyaj tüyoları çalışmayabilir. Deneyerek sizin için en iyi sonucu verecek makyaj tüyolarını bulabilirsiniz.