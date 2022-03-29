Bu ipuçları anında genç görünmenizi sağlayacak! İşte yüz gerdirici 6 makyaj stili...

Yaşlanma karşıtı görünüm söz konusu olduğunda makyaj en iyi arkadaşınız olabilir. Doğru teknikler ve ürünlerle doğal güzelliğinizi artırabilirsiniz. Cerrahi yüz germe işlemleri oldukça pahalıdır ve herkes için uygun değildir. Bu nedenle, bıçak altına yatmak yerine makyajla güzel genç bir görünüm elde etmeniz mümkün.
ÇENENİZİ, DUDAKLARINIZI VE YANAKLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN
Gergin bir yüz yaratmak için çene, dudak ve yanaklarınızı şekillendirmeniz çok önemli. İlk olarak çene hattınızın doğal şeklinin hemen altına koyu bir çizgi (doğal cilt tonunuzdan 2-4 ton daha derin) uygulamaktır. Cildinize iyice yedirin ve yüzdeki çene çizgisinin hemen üzerine daha açık bir çizgi (2-3 ton daha açık) uygulayın. Sırada derin bir ton çizgisi (doğal cilt tonunuzdan 2-4 ton daha derin) ile alt yanaktaki daha derin ton çizgisinin üzerinde daha açık ton uygulamanız gereken yanak bölgesi var.
Ayrıca yanaktaki daha açık çizginin hemen üstüne, elmanın şeklini tamamen kaplayan başka bir çizgi (tonda daha açık) çizmek gerekiyor. Dudak bölgeniz için; dudakların tamamına ve doğal dudak çizgisinin üzerine bir dudak astarı veya çok hafif bir kapatıcı uygulamanız gerekiyor. Rengi doğal dudak çizgisinin etrafındaki alana iyice karıştırın ve dudak kaleminizi uygulayın. Böylece şekillendirme işlemleriniz tamamlandı.
BOYUN BÖLGENİZİ UNUTMAYIN
Yüzünüzü şekillendirmek; kesinlikle daha genç bir görünüm yaratmanıza yardımcı olacak. Anında yüz germek için; bronzlaştırıcıyı bir fırça yardımıyla kullanarak boyun bölgesine yukarı aşağı hareketler uygulayarak anında germe etkisi yaratacaksınız. Böylelikle daha sıkı görünmesini sağlayacak ve yüzün kaldırılmasına yardımcı olacaktır.
HİGHLİGHTER KULLANIN
Highlighter ile burun ucuna, çenenize ve elmacık kemiklerinizi aydınlatmanız, yüzünüzü anında yukarı kaldıracaktır. Cildiniz hem parlak duracak hem de istediğiniz gerginliği elde edeceksiniz.
HAVALANDIRMA HAREKETİ İLE ALLIK UYGULAYIN
Allığınızı nereye uyguladığınız, cildinizin görünümünü gerçekten etkileyebilir. Allığınızı saç çizgisinden şakaklarınızın altına uygulayarak başlayın. Ardından, allık fırçanızı titrek bir hareketle saç çizgisinden elmacık kemiklerinize doğru havalandırın. Böylece yüzünüzdeki değişimi sizde göreceksiniz.
BEYAZ KALEM İLE KAŞLARINIZI KALDIRIN
Kaş çizgilerinin üstüne ve altına beyaz kalem kontürünün uygulanmasının, sarkmış kaş alanlarını önemli ölçüde kaldıracağını göreceksiniz. Beyaz kalemi alın ve kaş çizgisinin üzerine nazikçe, küçük zikzak tasarımlarla çizin. Yoğun ve yumuşak kıllı bir göz makyaj fırçasıyla dairesel hareketlerle dağıtın. Böylece, bu kontür kaşlarınızı güçlendirirken daha geniş bir göz çevresi görünümü vericektir.