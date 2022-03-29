Bu ipuçları anında genç görünmenizi sağlayacak! İşte yüz gerdirici 6 makyaj stili...

Yaşlanma karşıtı görünüm söz konusu olduğunda makyaj en iyi arkadaşınız olabilir. Doğru teknikler ve ürünlerle doğal güzelliğinizi artırabilirsiniz. Cerrahi yüz germe işlemleri oldukça pahalıdır ve herkes için uygun değildir. Bu nedenle, bıçak altına yatmak yerine makyajla güzel genç bir görünüm elde etmeniz mümkün.

ÇENENİZİ, DUDAKLARINIZI VE YANAKLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN

Gergin bir yüz yaratmak için çene, dudak ve yanaklarınızı şekillendirmeniz çok önemli. İlk olarak çene hattınızın doğal şeklinin hemen altına koyu bir çizgi (doğal cilt tonunuzdan 2-4 ton daha derin) uygulamaktır. Cildinize iyice yedirin ve yüzdeki çene çizgisinin hemen üzerine daha açık bir çizgi (2-3 ton daha açık) uygulayın. Sırada derin bir ton çizgisi (doğal cilt tonunuzdan 2-4 ton daha derin) ile alt yanaktaki daha derin ton çizgisinin üzerinde daha açık ton uygulamanız gereken yanak bölgesi var.

Ayrıca yanaktaki daha açık çizginin hemen üstüne, elmanın şeklini tamamen kaplayan başka bir çizgi (tonda daha açık) çizmek gerekiyor. Dudak bölgeniz için; dudakların tamamına ve doğal dudak çizgisinin üzerine bir dudak astarı veya çok hafif bir kapatıcı uygulamanız gerekiyor. Rengi doğal dudak çizgisinin etrafındaki alana iyice karıştırın ve dudak kaleminizi uygulayın. Böylece şekillendirme işlemleriniz tamamlandı.