Bu teknik onlarca yaş gençleştiriyor! Kaşlarınıza uygulayacağınız tek bir hareket yeterli...

Son dönemlerde TikTok'ta dolaşan sadece 5 saniyelik bir video, birçok kişi arasında gündeme oturdu. Basit bir kaş şekli değiştirerek gençleşilebileceğini iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı, kendisindeki bu değişimi de göstererek binlerce insanın dikkatini çekti.
Tekniğin kolayca uygulanması da, kişilerin en çok dikkatini çeken noktalar arasında yer alıyor. Fakat bu yöntemi uygulamadan önce; yüz şeklinizin bu kaş alma yöntemine uygun olup olmadığına dair net bir bilgiye sahip olmanız gerekir.
Kaşlarınızın kavisli olması ve kaş uçlarınızın aşağıya doğru şekillenmesi, yüzünüzü daha kalkık göstermeyi engelleyebilir. Bu nedenle kaşlarınızı "düz bir formda almak" ve kuyruk kısmını aşağıya doğru değil keskin bir bitişle düz sonlandırmak, yüzünüzü daha kalkık gösterebilir.
Kaşları düz alma yönteminin bir diğer avantajı da bu şekli vermenin daha kolay olmasıdır. Fakat önemli olan doğal kaş yapınızın bu şekli vermeye de uygun olabilmesidir.
TikTok kullanıcısı @jasminereneeaiello tarafından paylaşılan beş saniyelik bir klipte, kaşlarının kavisinin ortadan kaldırılmasıyla yüzünün tonu, açıları, çizgileri ve genel aurası hemen değişiyor. Jasmine'in düz kaşlı görünümü nasıl elde ettiği belli olmasa da, bu teknik son derece hızlı ve basit görünüyor. Jasmine, bir yorumda bu yöntemi nasıl uyguladığına dair, "Diğer fotoğraf 4 yıl önce, bu yüzden alttan tüylerin uzamasına izin vererek ve uçlarını yolarak şekli yavaşça değiştirdim" cevabını verdi.
@jasminereneeaiello
I feel like it completely transformed my face 😅♬ on & on - piri & tommy
Tek tek kaş tellerini yukarı doğru hareket ettirerek tek tek kopararak, geleneksel kaş şeklinin yerine benzer bir düz dikey çizgi oluşturabilirsiniz. Kaş şekillerindeki küçük değişikliklerin bu kadar dönüştürücü olmasının nedeni, kaşın dış kenarları ile gözün dış köşeleri arasında görsel olarak yaratılan boşluğu arttırmalarıdır. Tersine, kaş uçlarının aşırı uzamasına izin vermek veya kaşların aşağı doğru eğimli kuyrukları olacak şekilde telleri koparmak, gözler ve dış kaşlar arasındaki boşluğu azaltarak gözlerin sarkık görünmesine neden olabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var; düz kaşlar herkes için uygun olmayabilir. Kaşlarınız üzerindeki potansiyel olarak uzun vadeli etkinin ötesinde, bu kaş kuyruğu numarasını yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka bir faktör daha var: Yüz şekli.
Kaş uzmanı Fides Baldesberger'e göre düz kaşlar en çok kalp, yuvarlak ve oval yüzlerde işe yarıyor gibi görünüyor. TikTok ipuçlarını denemeden önce etraflıca araştırmak her zaman en iyi sonuçları almanız için daha doğru bir karar olacaktır.