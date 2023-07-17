Bu teknik onlarca yaş gençleştiriyor! Kaşlarınıza uygulayacağınız tek bir hareket yeterli...

Son dönemlerde TikTok'ta dolaşan sadece 5 saniyelik bir video, birçok kişi arasında gündeme oturdu. Basit bir kaş şekli değiştirerek gençleşilebileceğini iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı, kendisindeki bu değişimi de göstererek binlerce insanın dikkatini çekti.

Tekniğin kolayca uygulanması da, kişilerin en çok dikkatini çeken noktalar arasında yer alıyor. Fakat bu yöntemi uygulamadan önce; yüz şeklinizin bu kaş alma yöntemine uygun olup olmadığına dair net bir bilgiye sahip olmanız gerekir.