Bu teknikle gözleriniz badem gibi olacak! Meğer kusursuz makyajın sırrı buymuş…

Gözlerinizi çekik göstemek için ameliyat olmaya son! Güzellik için bıçak altına yakmak ne kadar kolay gelse de, aslında bir o kadar tehlikeli ve acı vericidir. Peki gözlerinizi çekik gösteren yöntemleri biliyor musunuz? Bu yöntemlerle çekici gözlere sahip olacaksınız…

Giriş Tarihi: 05.08.2022 15:43 PAYLAŞ ABONE OL

Kusursuz bir makyajın tamamlanabilmesi için göz makyajı çok önemlidir. Burada dikkat etmeniz gereken şey gözünüze nasıl işlem uyguladığınız. Düşük gözlerinizi daha kalkık, küçük gözlerinizi daha büyük gösterebilirsiniz. İşte nasıl olduğuna gelin birlikte bakalım.

FAR UYGULAMASI ÖNEMLİ Doğru uygulama ile gözlerinizi daha çekik ve anlamlı hale getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, gözlerinize farı uygularken göz kenarlarına ve sonuna doğru uygulama yapmalısınız. Özellikle dıştan içe doğru uygularsanız daha etkili bir görünüm elde edersiniz.Örneğin; gözün pınar kısmına bej rengi far sürdükten sonra, göz bebeği hizasına toprak rengi bir far sürün, göz ucuna doğru ise koyu kahve ile yoğunluk verebilirsiniz.