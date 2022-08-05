Bu teknikle gözleriniz badem gibi olacak! Meğer kusursuz makyajın sırrı buymuş…

Kusursuz bir makyajın tamamlanabilmesi için göz makyajı çok önemlidir. Burada dikkat etmeniz gereken şey gözünüze nasıl işlem uyguladığınız. Düşük gözlerinizi daha kalkık, küçük gözlerinizi daha büyük gösterebilirsiniz. İşte nasıl olduğuna gelin birlikte bakalım.
FAR UYGULAMASI ÖNEMLİ
Doğru uygulama ile gözlerinizi daha çekik ve anlamlı hale getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, gözlerinize farı uygularken göz kenarlarına ve sonuna doğru uygulama yapmalısınız.
Özellikle dıştan içe doğru uygularsanız daha etkili bir görünüm elde edersiniz.Örneğin; gözün pınar kısmına bej rengi far sürdükten sonra, göz bebeği hizasına toprak rengi bir far sürün, göz ucuna doğru ise koyu kahve ile yoğunluk verebilirsiniz.
EYELİNER SÜRÜN
Eyeliner sürmek kadınlar için oldukça zor bir işlemdir. Özellikle taşırmadan, kusursuz bir eyeliner çekmek her yiğidin harcı değildir! Bunun için eyeline sürerken gözlerinizi sağdan ve soldan çekiştirmeden sürün.
Göz kenarlarınıza sürerseniz, gözlerin daha çekik olmasını sağlarsınız. Özellikle düşük göz kapağına sahip kişiler, eyeliner'ı göz bebeğinden başlayarak dışa doğru çekebilir.
KİRPİKLERİNİZİ UNUTMAYIN
Kat kat rimel sürmek kirpiklerinize hem zarar verir hem de topak topak bir görünüm oluşturur. Yanlış uygulamalar ise göz şeklinizi daha düşük gösterebilir. Gözlerinizi olduğundan daha çekik göstermek istiyorsanız uzun tek parça takma kirpikler yerine tekli kirpikleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca gözün tamamına değil de kenarlarına takarsanız bu yöntem badem gözlü olmanızı sağlar.