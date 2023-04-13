Bu tüyo yüzünüzden 10 yıl birden siliyor! Sadece dakikalar içinde…

Bir sonraki adım için Meagan, sıvı bir allık kullandı ve yüzünün kenarındaki elmacık kemiğine uyguladı. Aynı şeyi tekrarlayarak önceki kullandığı ürünlerinde "yukarıya doğru" görünüm sağlaması sayesinde yüzde daha "genç bir görünüm" sunuyor.

Tüm bu işlemlerin ardından her zaman kullandığınız fondöteni hafif noktalarla uygulamanız gerektiğini söyleyen Megan makyaj süngerini kullanarak konturun "tam üzerinden geçtiğini" ve bu konturu bozmadan yalnızca hafifçe minik vuruşlarla fondöteni uyguluyor. Bu sayede rengi bozmadan sabitleme işlemini tamamlamış oluyor.

Böylece yüze doğru bir renklendirme işlemi sayesinde hem daha "kalkık" hem de daha dinç bir görünüme sahip bir yüz hattına sahip olabileceğinizi gösteriyor. Yalnızca birkaç aşamada yüzünüzden neredeyse 10 yıl silen bu uygulama ile daha genç bir makyaj uygulaması yapabilirsiniz.