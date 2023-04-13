Bu tüyo yüzünüzden 10 yıl birden siliyor! Sadece dakikalar içinde…

Meagan, genellikle nasıl "genç görünüleceğine" dair birçok soru aldığını söyledi ve bu konudaki ipuçlarını bir araya getirdiği videoyu paylaştı. İlk olarak saçlarını geri iterek yüzünü daha fazla açtığı videoyla başladığı videoda ilk olarak "temel ten makyajı" uygulamasını gösterdi.
Meagan fondöteni uygulamaya başladığında uygulamayı doğru noktalara yapmanın önemine değindi. Elmacık kemiklerine uyguladığı fondöten, normalde olduğundan daha canlı bir görünüm sunuyor.
Meagan daha sonra yüzünü konturlamak için alnına, alt kaşının üzerine noktalar ve burnuna iki çizgi çekti. Daha sonra fondöteni nazikçe karıştırmak için makyaj süngeri kullanmaya başladı ve fondöten noktalarını doğru belirlemenin de önemli olduğunu söyledi.
Kontur uygulaması için yavaşça karıştırarak uyguladığı işlemden sonra ardından çenesinin altına, çene çizgisine de karıştırmaya başladığı iki kontur çizgisi yerleştirdi.
Yüzü son derece turuncu görünse de bunun eğitimin bir parçası olduğunu söyledi. Meagan, "Tamam, tekrar sürece güvenin! Kontürünüzü yerine getirdikten sonra elmacık kemiklerini yukarı kaldırdık, kendimize bir çene çizgisi verdik ve dış yüze canlı bir görünüm sağladık"
Güzellik uzmanı daha sonra aydınlatıcı kullanma zamanının geldiğini söyledi. Meagan aydınlatıcının mutlaka burnun uç noktası, yüzün merkezi ve dudağın tam üzerinde olması gerektiğini vurguladı.
Bir sonraki adım için Meagan, sıvı bir allık kullandı ve yüzünün kenarındaki elmacık kemiğine uyguladı. Aynı şeyi tekrarlayarak önceki kullandığı ürünlerinde "yukarıya doğru" görünüm sağlaması sayesinde yüzde daha "genç bir görünüm" sunuyor.
Tüm bu işlemlerin ardından her zaman kullandığınız fondöteni hafif noktalarla uygulamanız gerektiğini söyleyen Megan makyaj süngerini kullanarak konturun "tam üzerinden geçtiğini" ve bu konturu bozmadan yalnızca hafifçe minik vuruşlarla fondöteni uyguluyor. Bu sayede rengi bozmadan sabitleme işlemini tamamlamış oluyor.
Böylece yüze doğru bir renklendirme işlemi sayesinde hem daha "kalkık" hem de daha dinç bir görünüme sahip bir yüz hattına sahip olabileceğinizi gösteriyor. Yalnızca birkaç aşamada yüzünüzden neredeyse 10 yıl silen bu uygulama ile daha genç bir makyaj uygulaması yapabilirsiniz.