Cildinizde porselen etkisi yaratan o fondöten! Formülünde bu varsa…

Fondöten seçerken cilt tipinizi, renginizi ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İşte size fondöten seçiminde yardımcı olacak bazı ipuçları:

CİLT TİPİNE NE UYGUN FONDÖTEN SEÇİMİ

Yağlı ciltler için mat ve yağsız fondötenler, kuru ciltler için ise daha nemlendirici fondötenler tercih edilmelidir.

RENGİ DOĞRU SEÇİN

Fondöten renginizi doğru seçmek çok önemlidir. Renginizi seçerken cildinizin alt tonunu (sıcak, soğuk veya nötr) belirleyin ve doğru renk tonunu seçmek için birkaç farklı renk deneyin.