Cildinizde porselen etkisi yaratan o fondöten! Formülünde bu varsa…

Fondöten seçerken cilt tipinizi, renginizi ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İşte size fondöten seçiminde yardımcı olacak bazı ipuçları:
CİLT TİPİNE NE UYGUN FONDÖTEN SEÇİMİ
Yağlı ciltler için mat ve yağsız fondötenler, kuru ciltler için ise daha nemlendirici fondötenler tercih edilmelidir.
RENGİ DOĞRU SEÇİN
Fondöten renginizi doğru seçmek çok önemlidir. Renginizi seçerken cildinizin alt tonunu (sıcak, soğuk veya nötr) belirleyin ve doğru renk tonunu seçmek için birkaç farklı renk deneyin.
DENEYEREK SATIN ALIN
Fondöten satın almadan önce cildinizin bir bölgesinde deneyin ve doğru rengi ve uyumu kontrol edin.
GÜNEŞ KORUMA FAKTÖRLÜ FONDÖTENLER TERCİH EDİN
Güneş koruma faktörü içeren fondötenler cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Böylece tüm gün yüzünüzde hem bakım işlemini hem de koruyucu etkisini gösteren bir ürünü kullanabilme şansına erişebilirsiniz.
FORMÜLÜNE DİKKAT EDİN
Bazı fondötenler cilt tahrişine neden olabilir veya akne, gözenek tıkanması gibi sonuçlarla karşılaşılmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle seçim yaparken fondötenin formülüne dikkat etmeniz önem taşıyor. Ayrıca bu noktada cilt hassasiyet düzeyinize de göz önünde bulundurmayı da ihmal etmeyin.
Bu ipuçlarına dikkat ederek cilt tipinize ve ihtiyaçlarınıza uygun en uygun fondöteni seçebilirsiniz.