Dudak dolgusu işlemi tarihe karışıyor! Tek harekette istediğiniz gibi dudakların sırrı bu teknikte

Dudakların dolgun görünmesi için yapılan dudak dolgusu işlemleri, her ne kadar son günlerde oldukça popüler olsa da, aslında basit makyaj teknikleriyle de dolgun dudaklara erişebilirsiniz. Önemli olan, hangi uygulamayı nasıl yapacağınızı yeterince iyi şekilde tespit edebilmek.

Giriş Tarihi: 18.05.2023 10:31 PAYLAŞ ABONE OL

Dudak kalemi, ruj uygulaması ve kontür gibi işlemler, kolaylıkla dolgun dudaklara erişmenizi sağlıyor. Bu sayede herhangi bir estetik işleme gerek kalmadan tam da istenilen görünümü elde edebilirsiniz. İşte o yöntemler…

DUDAK KALEMİ Dudak kalemi kullanarak dudaklarınızın sınırlarını belirginleştirebilir ve daha dolgun bir görünüm elde edebilirsiniz. Doğal dudak renginize uygun bir dudak kalemi seçin ve dudak çizginizin hemen dışına çizerek dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz. Ancak, çok belirgin bir şekilde çizgi çekmekten kaçının, daha doğal bir görünüm için hafifçe dağıtın.