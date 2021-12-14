En çok yapılan hataları sıraladık! İşte ev rahatlığında profesyonel bakımın ipuçları

En iyi ve en pahalı ürünleri kullanmak, her zaman en iyi görünümü sağlamaz. Önemli olan, nasıl bir rutini izlediğinizden emin olmaktır. Bu nedenle seçtiğini makyaj ürünlerini nasıl uygulayacağınızdan emin olmak için hem ipuçlarını takip edebilir hem de püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Saçı nasıl tarayacağınızdan, yüzünüze nasıl pudra süreceğinize kadar tüm ayrıntıları öğrenmek, tamamen farklı bir sonuç almanızı sağlayacaktır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:36

Görünümünüzü en iyi şekilde yansıtacak olan adımları izleyerek tamamen profesyonel bir bakım süreci oluşturabilirsiniz. Örneğin; saç bakımında da doğru adımları atmak önemlidir. Şampuanlama rutininde yapacağınız bir hata, yağlı ve hacimsiz saçlara sahip olmanıza neden olabilir. Bu yüzden en iyi sonuçlara ulaşmak için uygulayabileceğiniz adımları sizler için derledik.

SÜRMEDEN ÖNCE OJEYİ SALLAMAK Ojenin daha homojen bir yapıya sahip olması için sürmeden önce genellikle sallarız. Sebebi ne olursa olsun ojeyi sallamak, manikürünüzü daha da kötüleştirir. Ek olarak, fırçayı kabın içine ve dışına pompalayarak karıştırmaya çalışmayın. Şişeyi keskin hareketler olmadan elinizde yuvarlamak veya hiçbir şey yapmamak daha iyidir.

YÜZÜNÜZÜN HER YERİNE PUDRA SÜRMEK Sadece belirli bölgelere pudra sürmek yeterlidir. Çoğu durumda, yanaklardan kaçınarak göz altı bölgenize, alın, burun ve çenenize biraz pudra sürmeniz önerilir. Bu alanlar genellikle en yağlı alanlardır. Çok fazla pudra uygulamak, cildinizdeki şişlikler veya kuru lekeler gibi kusurları vurgular.

SAÇI DİPLERDEN BAŞLAYARAK TARAMAK Böyle bir tarama şekli saçın kırılmasına yol açacaktır. Bunun yerine, saçınızı bölümlere ayırmak ve aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirmek saçınızı taramanın doğru yoludur. Ayrıca, aynı zamanda saçlarınızın daha iyi çözülmesini sağlayacaktır. Saçın zarar görmesini önlemek için parmaklarınızla da dolaşma olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

PARFÜMÜNÜZÜ CİLDİNİZE VEYA SAÇINIZA SIKMAK Parfümünüzün daha uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız, nemlendirdikten hemen sonra uygulayın. Saçınıza parfüm sıkmak, alkol bazlı formül içerdiğinden saçı kurutur. Cildinize sürmek de iyi bir yol değildir. Sürtünme cildi ısıtır ve kokuyu değiştiren doğal enzimleri serbest bırakır. Parfümünüzü kıyafetlerinize veya kulaklarınızın üstüne sürün.

SAÇINIZI ISLATTIKTAN HEMEN SONRA ŞAMPUAN KULLANMAK Saçınızı çabucak durulamak ve bol miktarda şampuan uygulamak yerine saçınızı biraz ıslatmak daha iyidir. Bu şekilde, şampuanın tüm avantajlarından yararlanırsınız. Islatma sürecinde alacağınız faydayı artıran bir diğer nokta ise daha az şampuan kullanmaktır.